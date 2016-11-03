Выездное заседание фракции «Единая Россия»: Бессрочная приватизация, закон о садоводстве, новые партийные проекты

Депутат ГД от Архангельской области, заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей (фракция «Единая Россия») Елена Вторыгина приняла участие в выездном заседании фракции «Единая Россия». В мероприятии приняли участие председатель Партии, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь и президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Pахманов.
Главная тема повестки дня – реализация промышленной политики России в 2016 году и перспективы на 2017 год. Однако круг вопросов обсуждения был значительно шире: это и подведение итогов по уже существующим партпроектам, и запуск новых. Также депутаты обсудили ряд резонансных инициатив, которые находятся в разработке или уже внесены в Госдуму.
Так, уже завтра в повестке пленарного заседания Госдумы важный документ, который касается бесплатной приватизации. По действующим нормам она заканчивается 1 марта.
«Мы только что закончили региональную неделю, много общались с людьми, проводили личные приемы. Лично ко мне люди обращались с просьбой, чтобы ГД приняла решение о бессрочном продлении приватизации, - рассказала Елена Вторыгина. – Ранее фракцией «Единая Россия» уже был подготовлен законопроект о продлении бесплатной приватизации для детей-сирот, для лиц, которые стояли в очереди на получение жилья в связи с капитальным ремонтом и сносом ветхого аварийного жилья, и для жителей Севастополя и Крыма. Но люди просили расширить перечень, поэтому было принято решение о бессрочной приватизации для всех. Вопрос будет закрыт раз и навсегда».
Отдельно речь зашла о внесенном Правительством законопроекте о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве.
«Садоводы по всей стране становятся большой силой – это доказывает опыт Союза садоводов России, который стал самой массовой общественной организацией страны – это более 60 миллионов садоводов на территории 57-ми субъектов РФ! Кстати, буквально на днях я присутствовала на открытии офиса регионального отделения «ССР» в Архангельске – наши садоводы очень ждут принятия этого закона! – комментирует депутат ГД Елена Вторыгина. – Мы уже обсуждали его на парламентских слушаниях, со стороны общественности тогда был высказан целый ряд серьезных замечаний. Сейчас речь идет о создании рабочей группы, проведении круглого стола или парламентских слушаний с участием людей, для которых этот закон пишется. Думаю, наше региональное отделение подготовит свои предложения и поучаствует в доработке закона. Надеюсь, в весеннюю сессию мы его примем».
Цифры, озвученные министром Мантуровым и председателем российского Правительства в ходе сегодняшнего выездного заседания фракции, впечатляют, - отмечает депутат ГД Вторыгина. Так, Денис Мантуров заявил, что зависимость России от импортного нефтегазового оборудования на сегодня снизилась до 53%, а по 2017-му году зависимость от импорта будет снижена до 60%. «По факту мы уже перешагнули этот уровень», - уточнил Мантуров.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ, сказал в своем выступлении: «Гособоронзаказ выполнен на рекордном уровне — практически на 99%. Такого еще никогда не было». По словам премьера, предприятия оборонно-промышленного комплекса увеличили выпуск продукции практически на 10%.
Также премьер сообщил, что Россия сейчас занимает второе место на рынке экспорта вооружений. В прошлом году поставки военного назначения принесли стране приблизительно 15 млрд долларов. Эти цифры, заявил Медведев, стали ответом тем, кто критиковал правящую партию за высокий уровень господдержки оборонки.
«И Медведев, и Мантуров в своих выступлениях подчеркнули важность Северодвинских предприятий оборонки – сегодня они обеспечены заказами до 2025 года! Как сказал министр, в ближайшей перспективе - спуск на воду стратегических и многоцелевых АПЛ типов «Борей-А» и «Ясень-М», модернизация атомного крейсера «Адмирал Нахимов», строительство фрегатов типа «Адмирал Горшков», новых корветов, малых ракетных и десантных кораблей. Основные гражданские заказы – это плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» и атомные ледоколы типа «Арктика» - рассказала Елена Вторыгина.
Относительно проектов «Единой России» на выездном заседании фракции Сергеем Неверовым было озвучено, что их будет уже более 25-ти.
Один из новых проектов - "Школа грамотного потребителя" - поможет гражданам узнавать об основных направлениях государственной жилищной политики, выстраивать правильные взаимоотношения с управляющими компаниями. Другой - "Городская среда" - направлен на поэтапное благоустройство дворовых территорий в областных центрах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей.
Проект "Здоровье - детям" поможет организовать систему школьной медицины, создаст систему мотивации детей к ведению здорового образа жизни. "Местный дом культуры" будет развивать указанную в названии сферу в городах с населением менее 50 тысяч человек. Названия других проектов тоже говорят сами за себя - "Парки малых городов" и "Театры малых городов".
Кроме того, 12 проектов схожей тематики решено объединить в пять, еще 10 проектов завершаются - это те, которые в целом выполнили свои задачи. А 19 партийных проектов, которые охватывают ключевые аспекты социальной среды, решено продолжить.
Ряд проектов получили высокопоставленных координаторов. Так, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин будет вести федеральный партийный проект "единороссов" "Историческая память" - он возглавил его общественный совет. А президент - председатель правления банка "ВТБ" Андрей Костин встал во главе аналогичной структуры проекта "Единая страна - доступная среда". Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов возглавит общественный совет проекта "Экология России", а депутат Госдумы, известный спортсмен Вячеслав Фетисов - проекта "Детский спорт".
В ЦИК партии будет создано отдельное управление проектной деятельности, а промежуточные результаты реализации проектов будут рассматриваться не реже одного раза в полгода.
Предыдущие выездные заседания фракции состоялись 15 ноября и 20 декабря 2016 года. На них обсуждался федеральный бюджет на 2017 год (плановый период 2018-2019 годов) и вопросы развития транспортной отрасли соответственно. В мероприятиях принял участие Дмитрий Медведев, а также министры правительства и главы профильных ведомств.