385 депутатов Госдумы проголосовали за поправки в УК, отменяющие наказание за семейные побои

Депутаты Госдумы поддержали во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, отменяющие наказание за семейные побои.По словам депутатов, новая норма способствует профилактике домашнего насилия, и позволит сохранить семью без уголовного прошлого.
«В поддержку законопроекта высказались 385 моих коллег, - отметила соавтор законопроекта, заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей (фракция «Единая Россия») Елена Вторыгина. – Об этот закон было сломано много «копий» - и сейчас в соцсетях и СМИ не утихают споры между сторонниками декриминализации семейного насилия и противниками. Мы провели большую работу с привлечением экспертов и изучением общественного мнения прежде, чем внести этот законопроект. Так, по данным социологических исследований, 59% россиян высказались за то, чтобы жестко не регулировать вопросы таких незначительных конфликтов, которые не повлекли вреда здоровью».
Парламентарий также напомнила о том, что июльский «закон о шлепках», как его тут же «окрестили» в СМИ, вызвал протест родителей по всей стране: люди восприняли его как начало внедрения «ювенальной юстиции». Против 116-й статьи было собрано более 200 тысяч подписей родителей.
«Очень важно, чтобы не было вмешательства в семью со стороны, важно, чтобы эти вопросы воспринимались обществом, что государство создает условия для создания крепких семей. Но вместе с этим должны быть меры защиты от семейного насилия, и здесь необходим диалог, - говорит Елена Вторыгина. - Этот диалог проведен».
Как подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин, то, что за побои от родственников и незнакомых лиц грозит разное наказание, - брак при принятии законопроекта летом прошлого года.
«Получилась ситуация, когда в случае конфликта в семье наступала бы уголовная ответственность. А когда эта же ситуация возникает с соседом или, например, дети попадают в какие-то стычки со своими друзьями, наступает административная ответственность. Получается, что родные поставлены в неравное положение, идет давление на семью. А если член семьи пострадал, и это повлекло уже ущерб здоровья, он лег в больницу, человек получил сотрясение мозга, то наказание за такое семейное насилие наказывается меньше - до четырех месяцев тюрьмы, уголовное наказание. Поправки в «закон о шлепках» должны помочь людям избежать вмешательства государства в их семью», - пояснил Володин.
«Мы знаем чудовищную практику, которая существует в ряде европейских стран, где есть государственное вмешательство в семью, - подчеркнул первый заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по законопроектной деятельности Андрей Исаев, добавив, что сегодняшнее голосование является «историческим, чтобы такой практики в России больше никогда не было».
Напомним, документ исключает тюремное наказание за побои близких родственников, «причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий».
Документ внесли в Госдуму в середине ноября 2016 года депутаты фракции «Единая Россия» Ольга Баталина и Ольга Окунева, а также сенаторы Галина Карелова и Зинаида Драгункина. По нему за впервые совершенные побои в отношении членов семьи, если им не причинен вред, будет полагаться административный штраф от 5 тыс. до 30 тыс. рублей. Если же он в течение года изобьет своих близких вновь, то ему будет грозить уже уголовное наказание — штраф до 40 тыс. рублей или обязательные работы до 240 часов, или исправительные работы до 6 месяцев.