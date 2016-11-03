Вторыгина: Внимание к регионам – главный итог съезда «Единой России»

В Москве в воскресенье, 22 января, прошел отчетно-выборный съезд «Единой России», на котором были избраны лидер партии, секретарь генсовета, члены высшего и генерального советов, работали 7 дискуссионных площадок.
О поддержке незащищенных категорий граждан шла речь на площадке «Социальная политика: вложения в каждого человека – основа нашего будущего». Главный рефрен: «Единой России» удалось обеспечить реализацию мер по поддержке самых незащищенных категорий граждан, – несмотря на то, что экономическая ситуация в стране сложная.
Как рассказала участник этой дискуссии, заместитель председателя думского Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина, речь шла о вопросах, которые сегодня особенно беспокоят граждан пожилого возраста. Она отметила, что в 2017 году будет выделен 1 миллиард рублей на повышение доступности и качества социальных услуг них. В числе уже принятых решений по поддержке инвалидов она назвала предусмотренное в бюджете финансирование в полном объеме технических средств реабилитации. Это позволит уже сейчас начать их бесперебойную закупку.
Разговор шел также о перспективах развития государственной поддержки в форме материнского капитала и ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего и последующих детей. Участники указали на необходимость мониторинга на региональном уровне обеспечения многодетных семей земельными участками с подведенной инфраструктурой. Интерес вызвали и шаги по формированию рынка арендного жилья.
По словам Елены Вторыгиной, сегодня партийные проекты, сформированные, в большинстве случаев по наказам избирателей, успешно реализуются в Архангельской области. Они затрагивают самые важные сферы жизни людей: ЖКХ, здравоохранение, образование, социальную защиту, создание комфортной городской среды, благоустройство дворов и многие другие.
«Важны все проекты, которые утверждены партией, в первую очередь, на основе наказов избирателей. Нет более и менее важных, все они важны, и люди ждут от нас их решения», - подчеркнула Елена Вторыгина.
Второй день Съезда был отмечен подведением итогов, планами на предстоящую пятилетку, выборами руководящих органов партии.
Выступление лидера партии Дмитрия Медведева было во многом посвящено итогам деятельности «Единой России» за пять лет, прошедшие с момента предыдущего отчетно-выборного съезда, который состоялся в мае 2012 года. Главный акцент выступления: единороссы выстроили партию нового типа, реформировали партийные структуры, обновили формат общения с избирателями.
«Надо признаться, что за нами потянулись и другие партии, но свое лидерство мы сохранили», — заявил глава «Единой России», имея в виду выборы в Госдуму, по итогам которых партия получила конституционное большинство. «Этот выбор сделали не чиновники, а люди — граждане страны. Они знают, что «Единая Россия» защитит их», — выразил уверенность Медведев.
По итогам голосования, лидером на ближайшие пять лет остался Д.А.Медведев, председателем высшего совета вновь стал Борис Грызлов. Секретарем Генсовета переизбран Сергей Неверов. В составе его замов не произошло изменений: ими остались депутаты Госдумы Виктор Селиверстов, Ольга Баталина, Сергей Железняк, Евгений Ревенко.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Елена Вторыгина, заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей:
- Было приятно отметить, что в работе дискуссионных площадок съезда приняли участие представители практически всех субъектов федерации. Сегодня как никогда партия делает акцент на регионы, на людей. Причем, это видно не только по тому, как партийные проекты направлены на улучшение жизни в российских регионах, но и по тому, что регионам дают возможность участвовать в политической работе.
Серьезно обновился генсовет, высший совет партии, куда вошло очень много представителей регионов. Наш секретарь первичной организации Североонежска Павел Браун вошел в состав генсовета партии. Сегодня там хотят видеть не только первых лиц – не только секретарей региональных отделений, но и секретарей первичек, и, я считаю, что это очень хорошо.
И это внимание к регионам России – оно чувствовалось во всей проблематике повестки дня съезда. И Д.А.Медведев об этом говорил, и в телеграмме Президента В.В.Путина об этом было сказано, и на дискуссионных площадках звучало: давайте слушать и слышать людей.
Я этому очень рада, потому что сама всегда об этом говорила: сначала люди, а потом уже все политические вещи.
Важно, что сегодня мы сконсолидировались вокруг партии, что люди поверили партии, голосуют за нее. И хотя у нас еще очень много проблем, но если мы будем работать так, как сегодня работаем, у нас все получится.