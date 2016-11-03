Делегация Архангельской области на съезде "Единой России"

Большая делегация Архангельской области принимаем участие в съезде партии «Единая Россия». Об этом на своей страничке в социальной сети Facebook рассказывает депутат Государственной Думы Елена Вторыгина.
Отчётно-выборный съезд единороссов будет длиться два дня. Сегодня в программе — работа семи дискуссионных площадок, на которых обсудят программу партии. На них приглашены почти все представители правительства.
Я работаю в составе дискуссионной.площадки "Социальная политика".
Завтра на съезде выступит председатель партии Д.А. Медведев. будут подведены итоги работы, обозначено, что сделано и что предстоит сделать.
В состав делегации Архангельской области (депутаты Госдумы фракции ЕР участвуют в работе съезда по умолчанию) также вошли губернатор Игорь Орлов, мэр Архангельска Игорь Годзиш, спикер Областного собрания Виктор Новожилов, руководитель региональной общественной приемной Александр Поликарпов, секретарь регионального отделения партии Виталий Фортыгин, руководитель регионального исполкома Александр Шубин, Евгений Удалкин… и другие