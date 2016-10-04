Госдума открыла весеннюю сессию

Госдума в среду официально под звуки государственного гимна открыла весеннюю сессию, которая продлится до конца июля.
«2017 год — знаменательный для нашей истории, а весенняя сессия станет важнейшим этапом и заложит фундамент в работе Госдумы на ближайшие годы», — отметил, открывая сессию, спикер Госдумы Вячеслав Володин.
До конца июля Госдума проведёт 40 пленарных заседаний и 6 региональных недель, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, открывая первое заседание весенней сессии.
«От того, какую основу заложим в предстоящие месяцы, какой темп сможем набрать, как сможем реализовать на практике новые требования к законотворческой деятельности, будет зависеть эффективность парламента, качество законодательного обеспечения нашей страны», — сказал спикер.
С учётом оставшихся с прошлого созыва законопроектов на рассмотрении Госдумы находится 2343 инициативы. При этом, подчеркнул Вячеслав Володин, законотворческая работа распределена между комитетами неравномерно — самая большая нагрузка ложится на 5 комитетов — по госстроительству, экономической политике, бюджету и налогам, труду и соцполитике, а также по природным ресурсам.
На их долю приходится более 50% находящихся на рассмотрении законопроектов. Эти комитеты, по словам спикера, должны привлекать к своей работе специалистов ведущих вузов, экспертов-правоведов, представителей профессиональных организаций и делового сообщества. К тому же в ходе работы необходим постоянный диалог с представителями гражданского общества.
В рамках весенней сессии депутатам также предстоит рассмотреть порядка 90 законопроектов в рамках реализации послания президента РФ Федеральному собранию.
«Весенняя сессия будет очень насыщенной - даже в приоритетной программе законопроектной деятельности у нас более 150 важнейших законов, - комментирует начало первой в наступившем году сессии депутат Государственной Думы от Архангельской области (фракция «Единая Россия») Елена Вторыгина. – В первую очередь, речь идет законопроектах, которые будут рассматриваться в соответствии с посланием Президента РФ и теми приоритетами, которые там обозначены. Они касаются экономики, налогов, социальной сферы, экологии и других тем. Как сказал сегодня первый зампред Госдумы Александр Жуков, в ближайшее время будет рассмотрен законопроект, направленный на борьбу с некачественной алкогольной продукцией. Это обусловлено событиями прошлого года, когда в Иркутске было массовое отравление боярышником. Правительство внесло инициативу, которая предусматривает значительно более жесткий контроль за производством и распространением алкогольной продукции. Хочется отметить, что с такими законодательными инициативами выступают и субъекты федерации – во многих регионах эта проблема носит серьезный характер. Так, мои коллеги – депутаты Архангельского областного собрания – на декабрьской сессии единогласно поддержали проект ФЗ, ограничивающий продажу боярышников и спиртовых лосьонов. Они разрабатывали эту инициативу с апреля 2016 года совместно с Палатой молодых депутатов при АОСД, и теперь ждут включения проекта в повестку заседания Госдумы. Я поддерживаю то, что делают мои коллеги, – мы всегда работали и будем в дальнейшем работать единой командой на достижение результата»
Требования к законопроектам
На открытии сессии спикер ГД сообщил, что рабочая группа, которая в ближайшее время представит критерии требований к вносимым в Госдуму законопроектам, сформирована.
"Кроме повышения качества работы в комитетах, необходимо определить критерии требований к вносимым законодательным инициативам", - подчеркнул спикер.
"В ближайшее время рабочая группа под руководством первого заместителя председателя Госдумы Ивана Ивановича Мельникова представит свои предложения по этому вопросу", - указал он.
Приоритетный подход
Четкое выполнение парламентских процедур должно стать приоритетным подходом в работе депутатов, отметил Володин.
Спикер напомнил, что 29 декабря прошлого года президент Владимир Путин отклонил федеральный закон, который предусматривает создание федеральной и региональных информационных систем "Контингент обучающихся". По мнению Володина, "это произошло из-за того, что, принимая данный закон, при соблюдении вроде бы всех формальных требований, не сделали главного - не услышали обоснованные аргументы и возражения представителей гражданского общества".
"Напомню известное высказывание: демократия – это, прежде всего, процедура. Четкое выполнение парламентских процедур и правил, содержательное соблюдение норм законотворческой работы вместо иногда формального пробегания по всем пунктам слушаний, заключений и чтений, – вот, что должно стать приоритетным подходом в нашей работе", - подчеркнул он. "Только так мы сможем избежать ошибок", - уверен спикер.
Глава палаты сообщил, что повышение качества работы над законопроектами также потребует прекратить процедуру совмещенного рассмотрения проектов законов во втором и третьем чтениях. "Это придаст подготовке законов к третьему чтению дополнительный содержательный характер, что, без сомнения, повысит качество законопроектной работы в целом", - указал Володин. При этом он напомнил о принятой поправке в статью 125 регламента Госдумы, которая обязывает перед третьим чтением рассматривать информацию о готовности органов исполнительной власти к реализации законопроектов.
В диалоге с обществом
Спикер Госдумы призвал депутатов вести постоянный диалог с гражданским обществом при подготовке законопроектов.
По его словам, граждане должны иметь возможность изучить предлагаемые проекты законодательных решений, высказать свое мнение. "Это позволит еще на этапе рассмотрения законопроекта в комитетах увидеть имеющиеся риски, учесть различные общественные интересы, согласовать позиции и избежать возможных ошибок", - добавил он.
По материалам ТАСС, Парламентской газеты, Росбалта