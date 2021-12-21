Архангельские общественники и единороссы отстояли "Гандвик"

Клубу быть и многие лета! Ткое решение принято на общем собрании членов местной общественной организации «Клуб любителей бега «Гандвик».
В общем собрании приняли участие представители Правительства Архангельской области, руководитель исполнительного комитета Архангельского регионального отделения «Единой России» Иван Воронцов, а также юрист Правозащитного центра «Единой России» Нарине Асоян.
О своей готовности войти в состав учредителей новой региональной общественной организации заявили не только клуб любителей бега «Гандвик» и отдельные активисты, но и региональное отделение общероссийской организации «Всероссийская федерация школьного спорта», архангельская региональная организация ветеранов спорта, региональная общественная организация «Федерация легкой атлетики Архангельской области», представители которой присутствовали на общем собрании.
Полное юридическое сопровождение спортсменов по созданию новой некоммерческой общественной организации возьмёт на себя Правозащитный центр «Единой России». Получение статуса НКО даст возможность спортсменам участвовать в конкурсах на получение грантов и проводить спортивные мероприятия, привлекая к ним жителей Архангельской области. Это откроет перед клубом новые возможности в популяризации бега и моржевания, в привлечении к спорту большего количества людей.
В настоящее время Правозащитным центром уже ведется работа по подготовке документов, необходимых для государственной регистрации некоммерческой организации.
Напомним, что представители клуба любителей бега «Гандвик» обратились за помощью к губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому после того, как пребывание объединения в ранее выделенном помещении стало затруднительным. Глава региона дал поручение решить вопрос о сохранении за общественниками помещений, а также о регистрации «Гандвика» в качестве региональной социально ориентированной организации.