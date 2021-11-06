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Население Польши стало прибавляться украинцами

С 24 февраля более 377,4 тыс. человек перешли границу Польши с территории Украины, это число растет ежедневно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пограничной службы республики.

По данным польской погранохраны, в четверг, 28 февраля, в страну въехало рекордное количество человек — более 100 тыс. По состоянию на 09:00 по московскому времени погранпереходы миновало еще 24 тыс. человек.

В Польше организовали сбор материальной помощи для прибывающих. Многие из беженцев останавливаются в специальных пунктах приема, где организовывают их дальнейшее размещение в разных регионах государства.

Стоит отметить, что у большого количества украинских семей есть хотя бы дальние родственники на польской стороне, с которыми они поддерживают контакты.

Ранее Plus-one.ru рассказывал о подготовке европейских государств к потоку беженцев после начала украинского кризиса.

 

03 март 07:40 | : +1 Город

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