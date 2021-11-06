Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Студентов из России массово отчисляют из европейских вузов

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на встрече с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым обсудила проблемы российских студентов, обучающихся в зарубежных учебных заведениях.

Министерство образования сейчас занято обеспечением защиты прав учащихся из России, которых отчисляют из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других европейских стран. Эти действия последовали после обострения политической ситуации на Украине. Омбудсмен пообещала поддержку российскому образовательному ведомству в его работе.

Кроме того, Татьяна Москалькова и Валерий Фальков выразили готовность обеспечить местами в российских вузах студентов, прибывших в Россию из Донбасса. Как сообщается на официальном Telegram-канале российского уполномоченного по правам человека, российские вузы предоставят возможность получить образование и студентам, прибывшим из Европы, и беженцам из восточных регионов Украины.

Министр и омбудсмен договорились заниматься правовым просвещением молодежи и обеспечением ее прав на обучение. Они уверены, что этому поможет программа развития студенческих кампусов в восьми регионах России. Они призваны обеспечить условия для реализации права молодежи на образование.

Plus-one.ru рассказывал ранее, что детям из Донецкой и Луганской областей на территории России помогут с зачислением в учебные заведения.

 

02 март 11:05 | : +1 Город

Главные новости


Украина объявила войну Красной России. И другие вести из Северной области
Отдохнуть душой от войны. Катрены Александра Чашева

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2022 (27)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)

Деньги


все материалы
«    Март 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20