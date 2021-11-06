Студентов из России массово отчисляют из европейских вузов

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на встрече с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым обсудила проблемы российских студентов, обучающихся в зарубежных учебных заведениях.
Министерство образования сейчас занято обеспечением защиты прав учащихся из России, которых отчисляют из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других европейских стран. Эти действия последовали после обострения политической ситуации на Украине. Омбудсмен пообещала поддержку российскому образовательному ведомству в его работе.
Кроме того, Татьяна Москалькова и Валерий Фальков выразили готовность обеспечить местами в российских вузах студентов, прибывших в Россию из Донбасса. Как сообщается на официальном Telegram-канале российского уполномоченного по правам человека, российские вузы предоставят возможность получить образование и студентам, прибывшим из Европы, и беженцам из восточных регионов Украины.
Министр и омбудсмен договорились заниматься правовым просвещением молодежи и обеспечением ее прав на обучение. Они уверены, что этому поможет программа развития студенческих кампусов в восьми регионах России. Они призваны обеспечить условия для реализации права молодежи на образование.
Plus-one.ru рассказывал ранее, что детям из Донецкой и Луганской областей на территории России помогут с зачислением в учебные заведения.