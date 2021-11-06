Постковидный синдром у "омикрона" и как с ним бороться

Переболевшие «омикроном» жалуются на хроническую усталость, «туман» в голове и боли по всему телу. Plus‑one.ru изучил, что говорят о постковиде врачи Великобритании, США, Южной Африки, ОАЭ и России.
Лонгковид или постковид?
Медики сами до конца не определились: для одних эти понятия — синонимы, для других — нет. Например, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, инфекционист Наталья Пшеничная утверждает, что лонгковид — это длительное течение болезни — до трех месяцев, а постковид — свыше трех месяцев. По разным оценкам, до 30% всех переболевших коронавирусом сталкиваются с пост/лонгковидом. Последствия угрожают и тем, кто тяжело переболел, и тем, кто перенес заразу легко и бессимптомно. По наблюдениям врачей, последствия коронавируса могут длиться до трех-шести месяцев, а порой — до года и более.
Чтобы устранить путаницу в понятиях, в октябре 2021 года ВОЗ дала единое определение «состоянию после COVID-19». Оно может возникнуть сразу после болезни, но обычно проявляется спустя три месяца. Его симптомы — одышка, утомляемость, проблемы с мышлением, восприятием, памятью и вниманием. Согласно ВОЗ, они сохраняются не менее двух месяцев.
Но все это сказано о штаммах, предшествующих «омикрону». Понять, что нас ждет с приходом нового варианта коронавируса, мы попытались ниже.
Главный врач медицинского центра «Лидер медицины», инфекционист и педиатр Евгений Тимаков в разговоре с Plus-one.ru подчеркивает: пока неизвестно, насколько продолжительными будут последствия «омикрона». У переболевших могут пострадать желудочно-кишечный тракт, почки и центральная нервная система; появляются головные боли, усталость, плохая переносимость физических нагрузок. Кроме того, падает иммунитет, повышается риск тромбообразования.
«Третье или четвертое заболевание коронавирусом может вызвать аутоиммунные заболевания, артрит, диабет, нарушения в работе щитовидной железы», — добавил Евгений Тимаков.
Впрочем, заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики и Институте биологии гена РАН Константин Северинов сообщил Plus-one.ru, что для выводов о последствиях «омикрона» все еще не хватает данных.
Plus-one.ru перевел десятки публикаций в британской, американской, африканской и арабской прессе о постковидном синдроме после «омикрона». Суть большинства из них сводится к тому же, что говорит Константин Северинов: пока выводы делать рано. В ВОЗ напоминают, что штаммы-предшественники поражали абсолютно разные органы и часто — сердечно-сосудистую систему. В США одни врачи ожидают увеличения случаев лонгковида из-за роста числа заражений, а другие, наоборот, полагают, что раз он переносится легче, то и последствий будет меньше. А, к примеру, Кэролайн Масло, врач-инфекционист из самого густонаселенного города ЮАР — Йоханнесбурга, вообще не сталкивалась с постковидом у своих пациентов.
Зато, по данным ученых из Объединенных Арабских Эмиратов, после «омикрона» постковидный синдром длится дольше, чем после предыдущих версий коронавируса, — по три-четыре месяца. В 80% случаев его главный симптом — затяжной кашель. Лишь небольшой процент людей жалуются на постоянную боль в теле и усталость.
Зато, по данным ученых из Объединенных Арабских Эмиратов, после «омикрона» постковидный синдром длится дольше, чем после предыдущих версий коронавируса, — по три-четыре месяца. В 80% случаев его главный симптом — затяжной кашель. Лишь небольшой процент людей жалуются на постоянную боль в теле и усталость.
Заместитель директора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии им. Габричевского Татьяна Руженцова заявила, что постковидный синдром после «омикрона» у россиян сопровождается меньшим количеством симптомов, чем после «дельты». Врачи реже замечают признаки тромбозов, сердечно-сосудистые и желудочно-кишечные нарушения. У детей, по предварительным данным, большинство случаев заболевания «омикроном» обходится без последствий. Но у некоторых из них какое-то время сохраняются утомляемость, головные боли и невысокая температура.
Евгений Тимаков рекомендовал переболевшим пройти углубленную диспансеризацию, которую правительство РФ ввело летом 2021 года. В поликлинике им бесплатно проверят сатурацию — насыщение крови кислородом, показатели дыхания, сделают рентген грудной клетки, общий и биохимический анализы крови. После среднего или тяжелого течения болезни кровь проверяют на D-димер — маркер тромбообразования. Кроме того, терапевт может назначить КТ легких, УЗИ вен ног и эхокардиографию. Записаться на чек-ап можно в поликлинике по месту жительства или на сайте госуслуг.
Если во время болезни человек не сдавал ПЦР-тест, но подозревает, что переболел ковидом, он также имеет право на углубленную диспансеризацию — для этого необходимо написать заявление на имя главврача. Дату скрининга назначают не ранее, чем через два месяца после выздоровления.
Если во время болезни человек не сдавал ПЦР-тест, но подозревает, что переболел ковидом, он также имеет право на углубленную диспансеризацию — для этого необходимо написать заявление на имя главврача. Дату скрининга назначают не ранее, чем через два месяца после выздоровления.
Кроме того, Евгений Тимаков посоветовал даже тем взрослым, кто не жалуется на лонгковид, через месяц после выздоровления пройти УЗИ почек, щитовидной железы и органов брюшной полости — печени, поджелудочной железы, желчного пузыря и селезенки. Женщинам стоит проверить органы малого таза, а детям, особенно занимающимся спортом, сделать ЭКГ и общий анализ крови. Врач советует также проходить обычную диспансеризацию каждые полгода.
Если вы чувствуете усталость и туман в голове, вам помогут рекомендации британского профессора, директора по науке в международном объединении ученых Сети интеллектуального здоровья Джеймса Гудвина, а также врача-невролога, аспиранта кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Сергея Бордовского.
Высыпайтесь. Так вы быстрее восстановите силы организма.
Снизьте потребление калорий примерно на 10%. Интервальное голодание помогает восстановиться пострадавшим клеткам мозга.
Ешьте здоровую и питательную пищу. Старайтесь, чтобы в ней было больше омега-3 кислот (сельдь, семга, кета и другая рыба), альфа-липоевой кислоты (печень, шпинат, брокколи), L-карнитина и креатинина (птица, яйца, орехи, бобы, семена). И поменьше сладкого, особенно сахара. Избыток глюкозы может привести к развитию диабета II типа.
Регулярно занимайтесь физическими упражнениями. Это мотивирует клетки мозга вырабатывать энергию. Но давайте нагрузки аккуратно — некоторые переболевшие рано приступали к занятиям, и у них повышалась температура. Начните с ежедневных прогулок по часу в день.
Медитируйте и занимайтесь дыхательной гимнастикой. Это поможет расслабиться и справиться со стрессом.
Решайте судоку и кроссворды, играйте в маджонг, запоминайте расположение предметов на столе и воспроизводите его — это называется когнитивный тренинг. Индивидуальную программу можно проработать с неврологом.
Попробуйте эфирные масла. Например, вещество карвакрол, которое блокирует проникновение коронавируса в клетки, обычно содержится в маслах тимьяна, орегано, черного тмина и дикого бергамота.