Перебрать гардероб и «расхламиться» к весне: что делать с ненужными вещами

Весна — самое время избавиться от хлама и встретить теплую погоду налегке. Но только для многих людей «расхламиться» — это убрать старую одежду на верхнюю полку или еще хуже: выкинуть в мусор. Рассказываем, почему так делать нельзя и куда девать ненужные вещи с пользой для планеты и окружающих.
Почему нельзя выбрасывать вещи?
Если вам разонравилась футболка или ваши джинсы испортились, не выбрасывайте их в мусор — они впитывают все запахи и влагу от других отходов. И в итоге ткань либо остается гнить на полигонах (как мы помним, она не разлагается) или ее отправляют в мусоросжигательные печи. А их выбросы тоже небезопасны для окружающей среды.
Что тогда делать с вещами?
Если вы не хотите носить свою одежду, не обязательно хранить ее в квартире — есть как минимум 7 способов, которые помогут разобраться гардероб.
Милый способ: бесплатно раздать друзьям или знакомым в социальных сетях
Если вы помните, что подруга давно засматривалась на ваши джинсы или футболки, которые вам уже не нужны, просто сделайте ей неожиданный подарок. И в целом расспросите друзей, не хотят ли они забрать что-то из ваших вещей себе.
Если таким способом раздать одежду не удалось, выложите фотографии вещей на свою страницу в ВКонтакте, в Facebook или Instagram и предложите их подписчикам.
А лучше найдите группу “Отдам даром” – обычно она есть почти в каждом городе России. Уверены, большую часть вещей у вас заберут.
Еще один милый способ: отдать на благотворительность
Одежду (и обувь тоже) можно пожертвовать в благотворительные фонды. Некоторые из них даже принимают головные уборы, постельное белье и сумки. Правда, у фондов прописаны строгие правила приема, поэтому лучше сначала с ними ознакомиться (например, одежда должна быть постирана). Если вы живете в Петербурге или Москве, вы можете отнести вещи в «Гражданское содействие», «Ночлежка», центр «Перспектива», «Сердце есть» и «Второе дыхание».
Полезный способ: продать через объявление
Иногда сложно поверить, что ваш старый джемпер (возможно, с дыркой) кому-то вообще нужен. Но вы можете попытать удачу и продать вещь на “Авито” или “Юле” – главное, не ставить заоблачно дорогой ценник.
Еще один полезный способ: сдать в комиссионный магазин
Если заоблачный ценник поставить хочется, потому что вещь – раритетная, редкая да еще и в хорошем состоянии, отнесите ее в винтажный магазин. Обычно комиссионки принимают такие “бриллианты”, а потом отдают хозяину 30-40% с продажи вещей.
И one more выгодный способ: поучаствуйте в свопе
Во многих городах России часто устраивают свопы и маркеты в барах или арт-пространствах: люди приносят старые ненужные вещи и обмениваются ими. Таким образом, футболки, свитера, рубашки и джинсы получают вторую жизнь с новым хозяином.
Экологичный способ: отнести в пункт приема вторсырья
Кто не знал, существует всероссийская карта с пунктами приема вторсырья (забирают в том числе и ткани и одежду), так что открывайте, находите самую близкую точку и относите свои вещи на переработку.
Для тех, кто живет в крупных городах России
К сожалению, некоторые способы экологичного избавления от вещей недоступны в маленьких городах: рассказываем о парочке из них для тех, кто живет в “столицах” России.
Сдайте вещь в H&M
Магазины H&M есть во многих городах России, и в каждой из точек – контейнеры для приема одежды. Сдавать можно и одежду, и белье, и ткани. Компания сама сортирует вещи: что-то направляет в секонд-хенды, а что-то – в переработку. А вы за это получаете скидку в 15% на следующую покупку.
Позвоните в “Чумодан” или “Свалку”
Это актуально только для Москвы: в столице работают сервисы, которые занимаются вывозом ненужных вещей. Позвоните, и вашу старую одежду быстро заберут и продадут в винтажных секондах.
Положите в контейнер “Спасибо” или Charity Shop
Контейнер Charity Shop – родом из Москвы, а “Спасибо” – из Питера.Charity Shop –это проект от фонда “Второе дыхание”. Вещи в хорошем состоянии отправляют нуждающимся семьям, а непригодные для носки – на переработку.
И у Charity Shop стоит большое количество контейнеров в общественных местах, куда вы можете положить одежду. Аналог Charity Shop – магазин “Спасибо”, который принимает старые вещи. У ребят тоже стоят контейнеры по всему Петербургу, куда можно положить ненужную вещь.
Кроме эко-избавления от вещей есть еще как минимум один легкий способ помочь планете — например, сделать пожертвование фондам или поучаствовать в акциях НКО, которые занимаются решением экологических проблем.
На сайте благотворительного проекта +1 Люди вы можете выбрать любой понравившийся фонд и пожертвовать ему средства, нажав всего одну кнопку «Помочь» — это займет пару минут.
Проект +1 Люди проверяет каждую организацию, прежде чем она появляется в его справочнике. Поэтому за адресность и безопасность перевода переживать не стоит. Чтобы помочь, достаточно перейдите по ссылке.