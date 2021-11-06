Вперед, к устойчивому шопингу. Призы от фирмы Levi’s

Осознанные покупатели и поклонники устойчивой моды борются за призы в проекте Levi’s® -1(новый) гардероб, который стартовал 1 февраля. Найти проект можно в приложении +1Город, которое есть на смартфоне каждого ответственного потребителя. Если вы хотите принять участие в программе лояльности Levi’s®, и прокачать свои знания о правильном потреблении с помощью крутого фешн-проекта - сейчас самое время, действо в разгаре. Напомним, что победителей ждут суперпризы: джинсы Levi’s®, электросамокат, и фантастическое путешествие на двоих.
-1(новый) гардероб - это агрегатор, где на интерактивной карте собрано все, что требуется для счастливой жизни сознательного экомодника. Это лучшие ателье, местные дизайнеры и коворкинги, топовые магазины подержанной одежды, пункты, где можно сдать старые вещи, и многое другое.
При этом можно добавить свою эколокацию, открыв ее миру. Если вам нравятся ребята поблизости, которые шьют классные вещи, нанесите их ателье на карту, пусть к ним придут и другие.
Акция продлится до 31 марта: в агрегаторе вас будут ждать полезные задания от Levi’s®, помогающие научиться покупать одежду осознанно и носить ее долго. Именно за выполнение этих заданий и полагаются суперпризы.
Акция проходит по всей России.
Участники могут получить подарки почтой по всей России от: комиссионного магазина «Метаморфоза», магазина «Second Friend Store», «Vintage Heritage», экологичного бренда одежды "Murkott", Virtus Vero, manifestbag.
В Москве проект поддержали магазины “black_and_rumpled”, коворкинг “ЦЕХ”, винтажный магазин украшений “Honey Hush Vintage”, прачечная “BigWash” и другие.
В Санкт-Петербурге , Магазин «OFF», прачечная "Постирушки", manifestbag, проект "Воздух", коворкинг «ТИССУРА», магазин «Ambar Vintage Store», Мегахенд, Elena Kir Jewellery и другие.
В Архангельске - секонд-хенд «ЕВРОХЭНД», Virtus Vero, Мегахенд, Elena Kir Jewellery и другие.
Вся информация о проекте, заданиях и призах - на сайте levis.plus-one.ru.