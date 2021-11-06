Колоть или не колоть? Новые побочки "Спутника V" в консультациях специалистов

«Для тех, кто не прививался и не болел, польза вакцины перевешивает риски, поскольку мы не знаем, легче ли „омикрон“ для них, чем уханьский вариант (самый первый штамм. — Прим. Plus-one.ru)», — говорит инфекционист НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Оксана Станевич.
Инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков отмечает, что «омикрон» в большинстве случаев проходит легко только у тех, кто менее полугода назад вакцинировался или переболел и не имеет при этом хронических заболеваний. Поэтому врач советует каждому принимать решение о вакцинации индивидуально.
«Если у человека сформирован иммунитет, нет избыточной массы тела и хронических заболеваний, в большинстве случаев „омикрон“ будет протекать как обычная ОРВИ. Если же риски есть, иммунитета может не хватить. Особенно это касается пожилых людей, которых сейчас очень много в больницах», — сказал Евгений Тимаков.
При этом эксперт призывает не забывать, что даже люди с крепким иммунитетом могут получить долговременные последствия «омикрона». Пока точно нельзя сказать, будут ли они фиксироваться и насколько часто, но с учетом поражаемых вирусом тканей уже можно сделать предположения, говорит медик.
«При постковидном синдроме, который может проявляться в течение трех и более месяцев после болезни, возможно, люди будут страдать от поражения желудочно-кишечного тракта, почек и центральной нервной системы. У них могут появиться головные боли, усталость, сложности с физическими нагрузками, снизиться иммунитет и повыситься риск тромбообразования. Также третье или четвертое заболевание коронавирусом может формировать различные аутоиммунные последствия в организме и вызывать те же артриты и поражение щитовидной железы, провоцировать диабет», — сказал Евгений Тимаков.
Провоцирует ли новые побочки «Спутник Лайт», пока неясно. Госреестр лекарств на запрос о нем все время дает разную информацию — то инструкция недоступна, то «Лайтов» не один, а два. Как бы то ни было, в инструкциях к обоим новых побочек нет. В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций, на чьи деньги производят вакцину, в течение двух рабочих дней не смогли ответить Plus-one.ru на соответствующий вопрос.
Как отмечает Евгений Тимаков, ранее привитые люди перенесут ревакцинацию «Спутником Лайт» ровно так же, как и когда-то первый укол «Спутника V». А комбинация из трех прививок дает более 90% защиты от среднего и тяжелого течения болезни, добавляет доктор.
Среди значимых побочных явлений от американских вакцин болезни суставов или светобоязни нет. Но ученые Техасского университета в январе прошлого года писали о 55-летнем мужчине, который уже болел ревматоидным артритом, а через 12 часов после второго укола вакциной Pfizer его правое колено сильно заболело и отекло. После этого больной снова начал лечиться, и на момент публикации он находился в ремиссии — его симптомы ослабли. Также год назад техасские ученые отмечали, что в научной литературе за все время пандемии нашли только один случай ревматоидного артрита после коронавируса — у 58-летней итальянки. Тем не менее от коронавируса к тому моменту умерли 2,5 млн человек со всего мира (на данный момент — более 5,7 млн человек). И техасские ученые однозначно призывали вакцинироваться.
А пару дней назад сотрудники Университета Айн-Шамс в Египте выпустили пугающее исследование. Они обследовали 100 египтян, болевших ковидом полгода назад, и у 37 из них после болезни появился артрит. Чаще он развивался у курящих, пожилых и тех, кто страдал артралгией (периодическими болями суставов при отсутствии воспалений и изменения их тканей). В основном поражались голеностопный, коленный и лучезапястный суставы. Главной причиной артрита египтяне называли гипервоспалительный процесс — сильное поражение органов при тяжелом течении коронавируса.