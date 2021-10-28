Когда-нибудь пандемия закончится... 4 прогноза от Всемирного банка

Восстановление мировой экономики замедляется, в ближайшие два года от пандемического кризиса полностью оправятся только самые богатые страны, рост цен на нефть не поможет России, а низкий уровень вакцинации в беднейших странах не позволит победить пандемию. Plus-one.ru выбрал четыре главных прогноза из январского отчета Всемирного банка «Глобальные экономические перспективы».
Прогноз 1: Восстановление мировой экономики замедлится вдвое
В 2021 году мировая экономика выросла на 5,5% — это самые высокие темпы восстановления после рецессии за последние 80 лет. Небывалым ростом мир обязан ослаблению во многих странах ковидных ограничений: благодаря этому спрос на товары и услуги, ужавшийся во время локдаунов, стремительно вырос.
В ближайшие два года мировая экономика продолжит восстанавливаться, правда, темпы восстановления будут снижаться. Ожидается, что в 2022 году мировой ВВП вырастет на 4,1%, а в 2023-м — лишь на 3,2%. Одной из ключевых причин замедления, наряду с глобальным ростом инфляции, госдолга и неравенства доходов, станет ужесточение ограничений на фоне распространения новых штаммов COVID-19 — в первую очередь «омикрона».
В странах с развитой экономикой темпы роста замедлятся более чем вдвое (с 5% в 2021-м до 2,3% в 2023-м), но этого будет достаточно для полного восстановления. К концу 2023 года объемы производства и инвестиций в богатейших государствах мира вернутся к допандемическим показателям.
В странах с формирующимися рынками и развивающейся экономикой — то есть во всем остальном мире — темпы роста восстановления экономики замедлятся с 6,3% в 2021-м до 4,4% в 2023-м. Однако двух лет на выход из экономического кризиса не хватит. По итогам 2023-го объемы производства и инвестиций в развивающихся странах окажутся на 4% ниже, чем до пандемии. Почти 40% таких государств не сумеют восстановить свой ВВП до уровня 2019 года.
Восстановление экономики в России в 2021 году на фоне глобальных показателей шло вяло — всего 4,3%. И замедляться оно будет быстрее, чем в среднем по миру: до 1,8% в 2023-м, что окажется ниже допандемических показателей.
Восстановление российской экономики во многом опирается на рост цен на нефть — в 2021 году она подорожала почти на 70% от уровня 2020 года. В 2022-м ожидается дальнейшее повышение цен. Тем не менее положительный эффект восстановления будет сведен на нет целым рядом негативных факторов.
Среди них — низкий уровень вакцинации (около 50% на январь 2022-го), грозящий ужесточением ограничений, санкции со стороны западных стран, растущая инфляция (в 2021 году она разогналась до 8,4% после 4,9% в 2020-м и 3% в 2019-м) и, наконец, сокращение внутреннего спроса на товары и услуги на фоне роста цен.
Неэнергетические товары, в частности продовольствие, за 2021-й подорожали на 30%. В 2022-2023 годах значительного снижения цен не ожидается. А вот стоимость энергии и нефти в 2023-м существенно просядет, что ударит по и без того падающим темпам восстановления российской экономики.
В конце 2021-го в ВОЗ заявили, что для победы над пандемией необходимо вакцинировать 70% населения каждой из стран к июлю 2022 года. По оценке Всемирного банка, этот план неосуществим.
Да, развитые страны отметки 70% уже достигли, но развивающиеся догонят их лишь в конце 2022-го. А в странах с низким уровнем доходов даже к концу 2023-го хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получит лишь каждый третий житель.
К этой группе Всемирный банк относит 27 беднейших государств мира, где живут 8,6% всех людей на планете (665 млн человек). На первый взгляд, это не очень большая доля мирового населения, однако, оставшись беззащитными перед вирусом, все эти государства послужат полигоном для его дальнейших мутаций, которые, подобно нынешнему штамму «омикрон», могут вызывать все новые всплески заболеваемости по всему миру.