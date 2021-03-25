Дилемма омикрона: переболеть или вакцинироваться?

«Омикрон» накрыл Россию. Еще в начале 2022 года каждый день коронавирусом заражались по 15-17 тыс. наших сограждан. За последние сутки в стране зафиксировали 124 тыс. новых заболевших. Нужно ли вакцинироваться и ревакцинироваться с риском параллельного заражения, Plus-one.ru узнал у молекулярного биолога Константина Северинова, профессора Центра им. Гамалеи Анатолия Альтштейна и педиатра-инфекциониста Евгения Тимакова.
Власти России, да и США, где уже давно свирепствует «омикрон», призывают население вакцинироваться и ревакцинироваться. Есть ощущение, что теперь ковид можно подхватить буквально в любую минуту. Но как прививаться, если в Роспотребнадзоре уверяют, что человека не будут вакцинировать после контакта с больным коронавирусом? Ведущие российские эксперты отвечают, что прививаться все равно нужно. И вот почему.
С точки зрения молекулярного биолога
Заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики и Институте биологии гена РАН Константин Северинов заявил Plus-one.ru, что слова о недопустимости прививок в разгар эпидемии — «популярная антиваксерская мантра, которая не имеет под собой оснований». Вакцинироваться и правда лучше до наступления пика заражаемости, но это связано не с опасностью прививки, а с большими шансами получить защиту.
«После вакцинации требуется не менее двух недель для выработки защитного иммунитета, способного предотвратить заболевание или дать более легкое течение болезни», — сказал молекулярный биолог.
Если же человек заразился коронавирусом перед вакцинацией или сразу после нее, дополнительных проблем, кроме тех, которые вызваны инфекцией, не последует. «Процессы, связанные с формированием иммунитета на вакцину и борьбой с болезнью, независимы друг от друга. А кратковременное повышение температуры, которое наблюдается у некоторых после прививки за счет активации врожденного иммунитета, может предотвратить развитие болезни», — говорит эксперт.
Константин Северинов опровергает слухи о том, что «омикрон» — это «очередное ОРВИ» или «живая вакцина» (легкий вирус, которым все переболеют и получат иммунитет). Биолог призывает вакцинироваться.
«По официальной российской статистике, сейчас ежедневно в больницы попадают около 10 тыс. человек, примерно каждый десятый зараженный. А в сутки умирают более 600 человек. Каждый 15-й госпитализированный рискует умереть», — говорит эксперт.
Прививаться и ревакцинироваться эксперт рекомендует именно «Спутником», эффективность которого доказана как клиническими испытаниями, так и практикой применения в разных странах.
«Есть основания полагать, что „КовиВак“ тоже защищает, но слабее. Пока нет данных испытаний этой вакцины на людях — только на животных, у которых она действительно вызвала иммунный ответ. По „ЭпиВакКороне“ есть все основания полагать, что она неэффективна на основании ряда исследований, экспертных оценок и результатов ее применения на практике», — сказал ученый.
«ЭпиВакКорона» создана новосибирским центром «Вектор» Роспотребнадзора. Ведомство регулярно сообщает о высокой эффективности вакцины, однако российские и западные ученые критикуют ее за невозможность выработать защитные антитела. 24 января 2022-го сотрудники Медицинского института им. Сергея Березина и Европейского университета в Санкт-Петербурге подвели итоги октябрьского исследования эффективности всех российских вакцин против штамма «дельта». Эффективность «Спутника V» оценили в 58%, «Спутника Лайт» — в 50%, «КовиВака» — в 38%, а «ЭпиВакКороны» — в минус 40%. То есть риск заболеть у привитых последней вакциной был даже выше, чем у тех, кто не привился (но мог переболеть). В Центре «Вектор» методику исследования назвали неверной.
Константин Северинов считает, что рекомендация не прививаться после контакта с больными коронавирусом может быть связана с опасениями чиновников за имидж кампании по вакцинации.
«Ведь, если инфицированный вакцинируется, а потом, например, умрет от инфекции, найдутся люди, которые объяснят случившееся именно фактом вакцинации. А не тем, что человек не привился вовремя и инфекция развилась, когда вакционного иммунитета и быть не могло», — пояснил эксперт.
Профессор вирусологии, главный научный сотрудник создавшего «Спутник» Центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн тоже считает, что вакцинироваться нужно даже при вероятности подхватить вирус незадолго до или сразу после прививки.
«Вирус создает нагрузку на сердце, печень, центральную нервную и другие системы. А вакцина на эти органы действует незначительно, в первую очередь затрагивая иммунную систему. Но даже если человек заразится коронавирусом и параллельно с этим будет испытывать побочные реакции на вакцину, ничего страшного не произойдет», — говорит эксперт.
Он также напомнил, что во время прошлых коронавирусных волн люди, заболевшие между первой и второй прививками «Спутником V», переносили болезнь легко. Прививаться и ревакцинироваться, по его мнению, можно «Спутником» и «КовиВаком».
«Но „омикрон“ не так хорошо отражается с помощью вакцин, если нет цикла из трех инъекций (например, двух доз „Спутника V“ в июле и ревакцинации „Спутником Лайт“ в январе. — Прим. Plus-one.ru)», — сказал профессор.
«ЭпиВакКорону» Анатолий Альтштейн также считает не только неэффективной, но и опасной вакциной, потому что она внушает привитым ложную уверенность в собственной защищенности.
Главный врач медицинского центра «Лидер медицины», педиатр и инфекционист Евгений Тимаков считает, что вакцинироваться в острой фазе коронавируса нельзя, но если человек подхватил его незаметно для себя либо до, либо после прививки, то последняя ему ничем не грозит. Наоборот, есть шанс, что иммунный ответ на прививку поможет победить вирус.
«Омикрон» в разы заразнее предыдущих штаммов, подтверждает медик. «Раньше, чтобы заразиться, нужно было определенное время контактировать с заболевшим. Сейчас достаточно, чтобы здоровый человек просто зашел в помещение после больного», — говорит он.
Чаще стали госпитализировать детей, дополнительные койки создают по всей стране, добавляет Евгений Тимаков. Когда в России доминировала «дельта», эксперт предполагал, что дети заражались в основном от взрослых из-за большего объема выделяемого ими вируса. Сейчас возраст переносчиков уже не имеет значения, отмечает он. «Заразимся все. Все 145 млн человек», — резюмирует медик.