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У российской моды появился новый шанс

Фонд Росконгресс и Ассоциация Участников Индустрии Моды («Модная Сеть») подписали соглашение о сотрудничестве в направлении развития индустрии моды. Предмет соглашения: поддержка креативных направлений, развития сотрудничества в области образования и создания условий для развития технологий в сегменте FashionTech в легкой промышленности и индустрии моды.

Модная индустрия – креативный сектор экономики, является  важным инструментом достижения Национальных целей России и отвечает  задачам «Концепции развития творческих индустрий до 2030 года». Творческие (креативные) индустрии, сочетают создание, производство и коммерциализацию товаров и  услуг, которые при должной поддержке могут  привлекать инвестиции и составлять значимую долю ВВП, способствовать  созданию новых рабочих мест и развитию экономики в целом.

«Индустрия моды – одна  из немногих отраслей, где у Российской Федерации есть очевидный потенциал и ресурсы для развития. Ключевыми ресурсами для данной отрасли являются наличие достаточного количества талантов, создающих одежду и обувь,  разрабатывающих новые технологии для их дизайна, производства, логистики и  продажи. А то, что сегодня мы называем fashiontech, завтра это будет просто fashion», – прокомментировал президент Ассоциации «Модная Сеть» Антон Алфер.

В июне 2021 года инициированный Ассоциацией «Модная Сеть» Всероссийский конкурс креативных специалистов индустрии моды «ЛИДЕРЫ МОДЫ» / FASHION LEADERS получил поддержку Фонда Президентских грантов. А в сентябре 2021 года Всероссийский конкурс среди молодежи «ЛИДЕРЫ МОДЫ» / FASHION LEADERS / START получил грантовую поддержку Президентского Фонда Культурных Инициатив, войдя в число победителей первого грантового конкурса. Прием заявок на сайте fashionleaders.ru.

FASHION LEADERS / START направлен на развитие креативного сегмента индустрии моды, поиск, подготовку и профориентацию молодых специалистов старше 16 лет. Конкурс  проходит среди студентов и молодых профессионалов в индустрии моды по более чем 20 различным номинациям, включает также проведение фестиваля, образовательную программу, предоставление грантов, стажировки в компаниях-партнерах и формирование кадрового резерва для сферы  индустрии моды.

«Совместная работа с Фондом Росконгресс в мероприятиях  индустрии моды, позволит расширить охват аудитории уже существующих проектов, открыть новые направления работы», – прокомментировал заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.

«Сегодня индустрия моды вступает в период технологической революции. Маленькие бренды становятся актуальны во многих странах, и этот тренд растет. В России есть опыт успешных совместных проектов коллаборации дизайнеров и промышленных предприятий. Росконгресс обладает уникальными возможностями по формированию межотраслевого взаимодействия, координации действий институтов власти и креативных индустрий, объединению интересов крупных промышленных предприятий с дизайнерскими брендами – в этом я вижу возможность мобилизации мощного творческого потенциала российской моды с целью создания конкурентоспособного продукта на собственном рынке и в масштабе мировой экономики», – отметила Елена Маринина, заместитель директора Фонда Росконгресс.

26 январь 11:36 | : +1 Город

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