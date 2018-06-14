Охота на детей. Как вычислить интернет-педофила

Госдума приняла закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов. В распоряжении Plus-one.ru оказалось еще два новых законопроекта о крупных штрафах и тюремном заключении до 10 лет за пропаганду педофилии. Чтобы понять масштабы проблемы, с помощью общественников мы изучили педофильские СМИ и самые темные закоулки даркнета — форумы и телеграм-чаты, где растлители делятся советами, как совращать детей.
Педофилия — сексуальная тяга к девочкам и мальчикам допубертатного или раннего пубертатного возраста. В январе 2021-го вступила в силу новая редакция международной классификации болезней (МКБ-11), где такое влечение названо «педофильским расстройством». Заболевание могут вызвать врожденные нарушения в центральной нервной системе, черепно-мозговые и психологические травмы, в том числе пережитое в детстве сексуальное насилие.
По разным исследованиям, до 7% людей (в основном мужчин) могут испытывать сексуальное влечение к детям. Считается, что более 50% сексуальных преступлений против несовершеннолетних совершают люди не с педофильским, а с другими расстройствами. При этом 80% таких преступников являются родственниками или знакомыми ребенка.
4 января 2022 года в Костроме изнасиловали и убили пятилетнюю девочку. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты сделают все возможное, чтобы до февраля был принят закон о пожизненном тюремном сроке для педофилов-рецидивистов.
18 января законопроект приняли уже в третьем чтении. После его одобрения Советом Федерации и подписания президентом тем, кто повторно совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, будет грозить до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
Какие сроки дадут за пропаганду педофилии
Общественное движение «Сдай педофила», которое оказывает психологическую и юридическую помощь родителям пострадавших детей, предлагает принять законы о запрете пропаганды педофилии — чтобы даже за интернет-обсуждение растлителям грозила тюрьма. Правозащитники вместе с парламентариями подготовили сразу два законопроекта. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Яна Лантратова сообщила Plus-one.ru, что фракция одобрила их и направила в правительство для получения отзывов — чтобы заручиться поддержкой перед внесением в Госдуму.
Документы оказались в распоряжении редакции Plus-one.ru. Первый законопроект предлагает ввести в Уголовный кодекс РФ статью 135.1 с наказанием от трех до пяти лет тюрьмы за пропаганду действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Если преступление будет совершено группой лиц, либо с помощью СМИ или интернета, либо в отношении двух и более лиц, либо с применением насилия или его угрозы, а также против детей до 14 лет, тюремный срок составит уже от шести до 10 лет. А еще преступнику смогут запретить занимать определенные должности на срок до 20 лет.
Но все это касается тех, кто преступит закон повторно. Те, кто нарушат закон впервые, попадут под действие другого законопроекта, который вводит в Кодекс об административных правонарушениях статью 6.21.1. По ней, за пропаганду педофилии с помощью интернета и СМИ предлагается штрафовать граждан на сумму до 500 тыс. руб., должностных лиц — до 1 млн руб., юрлиц — до 3 млн руб. За пропаганду педофилии без использования СМИ и интернета штрафы будут ниже — до 100 тыс. руб., 500 тыс. руб. и 1 млн руб. соответственно. Если преступление совершит иностранец, то он не только заплатит штраф, но и будет выдворен из страны.
Как работает педофильское СМИ
В июле 2021 года участники общественного движения «Сдай педофила» обнаружили на форуме «Нимфетомания» сообщение о запуске информационного агентства pedo24.com. Заявленная цель ресурса — «достоверно информировать о заболевании педофилия».
После знакомства с контентом сайта становится ясно, что информагентство не просто перепечатывает новости СМИ о педофилах, но и публикует материалы в их поддержку. Движению «Сдай педофила» посвящена целая рубрика. Авторы обещают, что каждая новая статья об общественниках «будет в разы критичнее предыдущей». «Педо24» обвиняет активистов в создании веб-ресурса, на котором правозащитники сами распространяют детское порно, чтобы поймать педофилов, и грозит направить эти и другие материалы в прокуратуру и ФСБ. Кроме того, информагентство опубликовало материал о пользе детской порнографии, так как она позволяет педофилу имитировать сексуальный контакт с ребенком вместо того, чтобы действовать. Портал берет интервью у тех, кто либо сам является педофилом, либо их поддерживает.
В ответ на официальный запрос Plus-one.ru о комментарии в «Педо24» потребовали предоставить «редакционное задание», которое обычно необходимо журналистам для освещения митингов и конференций. «Запрос полноценного редакционного задания не является капризом. Вся работа над ресурсом Pedo24.com является подотчетной», — сообщил анонимный главред сайта и прекратил с нами общение.
Чтобы понять, нужны ли запреты пропаганды педофилии, корреспондент Plus-one.ru изучил одну из самых темных частей даркнета — педофильские форумы. «Нимфетомания» — старейший из них, его много раз блокировали, но даже на последней версии обсуждения идут с 2013 года.
При общении на нем педофилы используют сленг: «медведи» — это мужчины-педофилы, «лисы» — женщины-педофилы, «белки» («лоли») и «зайцы» — девочки и мальчики до 14 лет.
Сегодня на форуме открыты такие обсуждения: «Как объяснить потерю девственности», «Как объяснить отцу белки, почему лоли от 10 лет сидит у меня на коленях», «Легальный повод для прикосновения к лоли», «Работаю в школе — вошел во „Вконтакты“ белок», «Фантазии на тему удочерения», «Устроился к девочке репетитором по математике», «Детдомовские белки», «Педомамы (как найти женщину для рождения ребенка)», «Мамаши, подкладывающие дочерей или провоцирующие ими мужчин», «Младшие сестры — стоит ли», «Приручение девочки» и так далее.
Участники форума разбираются в детской психологии, дают советы, как знакомиться с детьми на улице. Например, пользователь Pedogog рассказал, как несколько раз встречал на улице девочку «10-11 лет» и обменивался с ней взглядами и улыбками. Однажды у нее зазвонил телефон, и он предложил подержать футляр со скрипкой, который был у ребенка. Затем он выведал номер телефона девочки. Чем закончилась эта история, неизвестно.
В движении «Сдай педофила», которое мониторит соответствующий контент, выделяют еще три крупных форума, помимо «Нимфетомании»: «Право любить», Rindexxx и «Теремок». В последнем публикуется детская порнография.
Для общения и распространения запрещенного контента педофилы используют также телеграм-каналы и телеграм-чаты, рассказала Plus-one.ru представитель движения «Сдай педофила» Наталья Канунникова. Например, ChildLove is OK, «Россия Всмятку (18+) (хранилище)», «STOP педоистерия», «Педолоби (18+)», «ДевочкоЛюбы» и так далее. Тем временем, говорит Наталья, во «Вконтакте» есть группы, где взрослые мужчины вешают объявления о том, что ищут «в сексуальное рабство» мам с несовершеннолетними девочками, и встречные объявления матерей с соответствующими предложениями. В других группах педофилы предлагают обмениваться своими детьми, говорит эксперт, но добавляет, что не знает, у кого такие предложения «доходят до дела».
Движение пытается закрывать такие паблики, отправляя жалобы в Роскомнадзор. Ведомство вместе с администрацией соцсети быстро блокирует такие группы в «ВК», поэтому назвать действующие на данный момент паблики сложно, говорят в «Сдай педофила». Также педофилы могут знакомиться с детьми в личной переписке.
В нашей стране есть две известные инициативы по борьбе с педофилами. Первая — радикальный проект «Оккупай педофиляй» националиста Александра Марцинкевича, или «Тесака» (умер в колонии в сентябре 2020-го). По просьбе участников проекта дети списывались с педофилами в соцсетях и назначали встречи, на которые приходили «Тесак» и его последователи. Они на камеру издевались над растлителями — поливали их мочой, заставляли играть с фаллоимитатором и так далее. Ролики выкладывались на YouTube. В некоторых регионах подростки время от времени создают подобные объединения и «ловят» педофилов.
Вторая инициатива — «Сдай педофила». На сайте движения есть раздел с советами для родителей, как защитить своего ребенка от сексуального насилия. Наталья Канунникова говорит, что каждый месяц ей присылают ссылки на десяток пабликов и личных страниц в соцсетях, где предлагают купить детское порно, просят показать дочку или продать ее. Наталья пишет жалобы в Роскомнадзор, но если тот не найдет порнороликов по указанным адресам, то может и не заблокировать страницы, говорит она. Пресс-служба ведомства проигнорировала запрос Plus-one.ru о возможностях блокировки подобных страниц, который мы направили в середине декабря 2021-го.
Руководитель движения «Сдай педофила» Анна Левченко отмечает, что блокировать форумы и паблики педофилов бесполезно: администраторы быстро восстанавливают их под другими адресами. А в правоохранительные органы имеет смысл жаловаться лишь на распространение детского порно — движение уже работает с МВД, говорит правозащитник. Но полицейские не всегда могут доказать в суде злой умысел, отмечает она. «Человек говорит: „Я случайно разместил, я не знал, что это детское порно“. И дело разваливается», — поясняет Анна Левченко.
По ее словам, привлечь интернет-пользователей к ответственности именно за педофилию еще сложнее — нужно ждать днями и ночами, пока насильник не «спалится» в обсуждениях. Она не знает о подобной работе правоохранителей. Это подтолкнуло ее к совместной работе с депутатами над представленными выше законопроектами о запрете пропаганды педофилии.
Вместе с тем Анна Левченко выступает за реформу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). По ее мнению, совершившие преступления педофилы должны содержаться в спецтюрьмах с научными центрами, в которых будут изучать таких заключенных и лечить их с помощью психотерапии и медикаментов.
Согласно Уголовному кодексу РФ, взрослым людям, осужденным за сексуальные преступления против детей, назначается принудительное лечение. Представитель ФСИН Елена Коробкова заявляла, что при согласии осужденного ему могут проводить химическую кастрацию. Однако о применении такой терапии в исправительных учреждениях ничего не известно.
Педофилы, которые осознали свою проблему и еще не успели совершить преступление, могут обратиться к психологу или психиатру по полису ОМС, говорит Анна Левченко. Но врачи утверждают, что педофилы опасаются передачи информации правоохранителям, поэтому не стремятся получить помощь. Между тем в Германии, Нидерландах и Канаде для педофилов создают группы самоподдержки и анонимные программы лечения.
Сексологи и психиатры до сих пор спорят, можно ли вылечить педофилов. Некоторые эксперты заявляют об успешных результатах, но большинство скорее сообщают об улучшении самоконтроля у пациентов благодаря психотерапии и приему лекарств. Однако и те, и другие выступают за создание в тюрьмах специализированных медцентров для педофилов.
Такая практика существует за рубежом. К примеру, в 2010 году обычную тюрьму в канадской деревне Персе перепрофилировали под тюрьму для сексуальных преступников (в том числе педофилов), которых там лечат. Одновременно шестимесячную реабилитацию проходят по 42 человека. Содержание их отдельно от других преступников обеспечивает им безопасность и возможность выходить из своей камеры, общаться и заниматься спортом.