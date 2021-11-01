Как сделать зиму теплее? О собачках и не только

Благотворительным фондам нужна помощь в любой сезон, но у некоторых НКО зимой возникают особые трудности. И вот как вы можете помочь.
Спасите бездомных животных от холода
С наступлением холодов бездомным кошкам и собакам очень трудно найти еду и теплое укрытие.
Зоозащитники из приютов не могут пройти мимо животных, но у них часто не хватает мест, чтобы поселить всех нуждающихся четвероногих в теплые вольеры. Что можно сделать? Если денег для пожертвований у вас нет, вы можете стать волонтером благотворительной организации помощи бездомным животным и стать их волонтером — брать бездомных животных на передержки. Это то, в чем в первую очередь. нуждаются фонды зимой.
Чтобы выбрать фонд для помощи животным, перейдите в наш справочник с уже подобранным тегом.
Протяните руку помощи людям, которые живут на улице
Особенно зимой трудно приходятся людям без жилья, и благотворительные фонды помощи бездомным особенно много работают в это время года. Например, фонд «Ночлежка» нуждается в средствах, чтобы содержать пункты обогрева — без них подопечные просто замерзнут в мороз. И, конечно, собирать пайки, чтобы они были сытыми.
Помните, что каждые 10,30 или 50 рублей важны, чтобы люди смогли выжить в минусовую температуру, живя на улице.
Чтобы выбрать фонд помощи бездомным, перейдите в наш справочник с уже подобранным тегом — в списке в том числе есть фонд «Ночлежка».
Помогите малоимущим семьям
Одна из самых частых причин, по которой детей забирают из семьи, — неподходящие условия для проживания. Отсутствие отопление, сломанные печи или небезопасный обогрев в домах и квартирах входят в этот список, поэтому к зиме фонды помощи малоимущим семьям особенно нуждаются в деньгах. Например, фонд «Дети наши» еще в октябре начинают акцию по сбору средств, чтобы закупить достаточное количество дров для печей, починить обогреватели и закупить достаточное количество круп на зиму. Ваша помощь семьям в холодное время года — почти равняется профилактике социального сиротства.
Чтобы выбрать фонд помощи малоимущим семьям, перейдите в наш справочник с уже подобранным тегом— в списке в том числе есть фонд «Дети наши».
Спасите фонды от льда и снега
Обратите внимание на просьбы НКО и благотворительным фондов: иногда они не в силах расчистить снег у больниц и во дворе своих организаций. Некоторые из них основаны при церкви, а зимой стены храмов портятся от большого количества снега и наледи, который некому убирать. Если вас не пугает физическая работа, вы можете вызываться помочь и спасти их от разрушения.
Если у вас есть машина, вы тоже можете помочь фондам
Зимой многие подопечные особенно нуждаются в провизии, и фонды не всегда могут вовремя доставить продукты и технику. Так что фонды никогда не отказываются от помощи волонтеров на автомобилях. Если у вас есть такая возможность, вы выполните значительную часть работы
сотрудников НКО.
Новый год прошел, а волонтеры для поздравлений все равно нужны
Новый год прошел, Деды Морозы всех поздравили и ушли в отпуск. И это правда. Но фонды уже сейчас начинают готовиться к празднику Пасхи, и в это время ищут волонтеров, которые могли бы сказать нужные слова и напутствия подопечным.
Если вы не против обойти несколько организаций и поздравить нуждающихся в Пасху, следите за обновлениями — в основном у фондов помощи малоимущим и многодетным семьям.
Если у вас нет возможности помочь благотворительным организациям в качестве волонтера, вы все равно можете поддержать НКО в холодное время года — например, можете сделать пожертвование фондам.
На сайте благотворительного проекта +1Люди вы можете выбрать любой понравившийся фонд и пожертвовать ему средства, нажав всего одну кнопку «Помочь» — это займет пару минут.
Проект +1Люди проверяет каждую организацию, прежде чем она появляется в его справочнике. Поэтому за адресность и безопасность перевода переживать не стоит. Чтобы помочь, достаточно перейдите по ссылке. Вместе мы можем больше!