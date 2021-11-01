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Почему автомобиль снова стал роскошью?

С начала 2022 года новые автомобили в России подорожали в среднем на 3%. Цены повышались в течение всего прошлого года, и ожидается, что продолжат расти. Между тем падение объемов производства и возросший спрос на новые машины привели к их дефициту. Plus-one.ru выяснил у аналитиков и автодилера, что ждет рынок в 2022 году и почему расширение производства электрокаров может лишь усугубить ситуацию.

С 1 января стоимость автомобилей марки Mitsubishi и Renault увеличилась на 1,5-2%. Машины марки Mercedes подорожали примерно на 1,5%, Kia — на 2-4%, Toyota и Lexus — на 2-3%, Lada — на 1,4-3,2%.

Спрос на автомобили во время январских выходных не снизился. Однако купить машину прошлого модельного года сейчас сложно: склады почти пусты. Как отмечает глава дилерского холдинга «Фаворит Моторс» Владимир Попов, в продаже сейчас проще всего найти автомобили дорогих комплектаций или те, что обычно используются как такси.

Причина дефицита автомобилей — нехватка электронных комплектующих, с которой столкнулись почти все крупные производители во время пандемии. Сказалось также подорожание сырья и логистических услуг в мире, а также ослабление рубля, считает заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков. Он напоминает, что в 2021 году стоимость автомобилей увеличилась на 5-25% в зависимости от бренда и модели. «В наступившем году тенденция сохранится, цены в отрасли продолжат расти. По прогнозам, в первой половине года автомобили подорожают в среднем на 3-5%, — сказал Алексей Стариков Plus-one.ru. — И пока трудно предугадать, когда ситуация стабилизируется».

В аналитическом агентстве «Автостат» Plus-one.ru подтвердили, что цены на автомобили продолжат расти. Помимо инфляции подорожанию автомобилей, по словам специалистов, способствует дефицит микрочипов. В результате машин производится меньше. В агентстве добавляют, что в период с января по ноябрь 2021 года средняя стоимость нового легкового автомобиля в России выросла на 23%. В 2022 году, как ожидают эксперты, рост цен также будет двузначным и превысит 10%. При этом спрос на автомобили сохранится, несмотря на то, что «цены оторвались от реальности».

Ранее в минпромторге сообщили, что в 2021 году цены на автомобили отечественного производства выросли в среднем на 5-8%, а на иномарки — на 20%. В ведомстве ожидают, что в наступившем году рост цен замедлится. Однако дефицит машин в стране сохранится по меньшей мере до середины 2022 года.

Повлияет ли на авторынок увеличение производства электромобилей

С января по ноябрь 2021 года в России было продано более 1,4 млн легковых и небольших грузовых автомобилей. Это почти на 7% больше, чем за тот же период 2020 года, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Однако в ноябре 2021 года продажи машин упали на 20,4% по сравнению с ноябрем позапрошлого года и составили чуть более 125 тыс. штук. В АЕБ прогнозируют, что продажи продолжат снижаться и цифры еще ухудшатся. По мнению экспертов, помимо таких факторов, как сокращение производства, дефицит полупроводников и логистические проблемы, на рынок будут негативно влиять действия правительства.

Напомним, в августе 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил концепцию развития электротранспорта до 2030 года. В соответствии с ней, к 2024 году в стране будет произведено не менее 25 тыс. электромобилей и запущено более 9 тыс. зарядных станций. К 2030 году доля электромобилей должна вырасти до 10% от всего объема производства транспортных средств. Это позволит создать в стране около 39 тыс. новых рабочих мест.

Однако в октябре страны Евразийского экономического союза не смогли договориться о продлении нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении электромобилей. Согласно опубликованному в ноябре проекту поправок минпромторга, утилизационный сбор на ввозимые новые электромобили должен вырасти почти в девять раз, а на подержанные старше трех лет — в четыре раза. Повышение утильсбора, как утверждают в АЕБ, будет способствовать росту цен на электромобили для конечного потребителя, негативно отразится на продажах и развитии зарядной инфраструктуры.

Генеральный директор группы компаний «Автоспеццентр» Андрей Терлюкевич считает, что наращивание производства электромобилей в ущерб машинам с двигателем внутреннего сгорания будет способствовать росту цен на комплектующие. Но в «Автостате» с этим не соглашаются. «В России продажи новых электромобилей находятся на очень низком уровне — это всего лишь 0,2% от всего рынка легковых машин. Поэтому пока это не про нас», — подчеркнули в пресс-службе агентства.

17 январь 14:19 | : +1 Город

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