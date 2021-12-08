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FASHION LEADERS продлил прием заявок

Сбор заявок на конкурс "ЛИДЕРЫ МОДЫ” / FASHION LEADERS в самом разгаре, уже сейчас на официальном сайте проекта fashionleaders.ru зарегистрировалось более двух с половиной тысяч человек, подано более тысячи конкурсных заявок. По многочисленным просьбам оргкомитетом проекта было принято решение продлить срок приема заявок на конкурс до 1 марта 2022 года.

Проект "ЛИДЕРЫ МОДЫ” / FASHION LEADERS и Программа профориентации FASHION LEADERS / START - отличный шанс для молодых специалистов индустрии моды заявить о себе, независимо от региона проживания! Проект обещает стать масштабным и по-настоящему всероссийским, а главное способствовать дальнейшему профессиональному развитию и трудоустройству талантливых участников. В качестве экспертов и наставников в проекте представители брендов и крупных производств, общественных организаций и объединений, ректора профильных ВУЗов, издатели тематических медиа и многие другие. Кураторами по различным направлениям выступают заслуженные деятели индустрии, участники могут быть уверены в компетенциях представителей жюри по различным номинациям. А номинаций в конкурсе более 20!

Продление срока приема заявок связано также с графиком каникул в учебных заведениях: в январе проходят сессии, а в феврале двухнедельные каникулы. Во время праздничных январских дней и каникул у участников будет возможность реализовать свои идеи, подготовить сезонную коллекцию, организовать качественные снимки своих работ и тем самым увеличить шансы на выход в финал.

Финалисты конкурса FASHION LEADERS примут участие в Фестивале, который пройдет в Москве весной 2022 года. Для 50 лучших участников будет организован трансфер, проживание и питание в Москве на время проведения Фестиваля. Призовой фонд конкурса составляет 1 000 000 рублей, 10 самых ярких и талантливых участников получат гранты на обучение, создание и продвижение своих работ. Одному из финалистов будет предложен контракт с международным глянцевым модным журналом на позицию главного редактора. Один из финалистов пройдет короткий курс обучения в Институте Марангони в Милане по выбранному направлению. Финалисты получат возможность пройти стажировку в одной из 40 компаний-партнеров, таких как SolStudio, Faberlic, Marc&Andre, Ruxara, Versta и многие другие.

50 финалистов Всероссийского конкурса FASHION LEADERS будут приглашены в 2022 году на арт-школу индустрии моды в рамках образовательных заездов «Тавриды.АРТ» в Крыму. В рамках арт-школы летом 2022 года для 25 участников, победителей Всероссийского конкурса, будут организованы фото- и видеосъемки их работ.

Проект "ЛИДЕРЫ МОДЫ / FASHION LEADERS и FASHION LEADERS / START реализуются при поддержке Фонда Президентских грантов и Президентского Фонда Культурных Инициатив.  

31 декабрь 07:38 | : +1 Город

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