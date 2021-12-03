Как сделать Архангельск удобнее, чище, добрее?

Экологические проблемы, такие как незаконные свалки, загрязнения рек, озер, атмосферного воздуха, микропластик в воде и продуктах питания, еще 10 лет назад казались далекими от насущных забот среднестатистического жителя России. Но сегодня с результатом этих проблем неизбежно сталкивается каждый. По данным ВЦИОМ, проводившего опрос россиян в 2019 году, 75% респондентов уверены, что экологическая ситуация в России ухудшается или остается на прежнем уровне. Ответственность за состояние экологии опрошенные возлагают на местные (30%) и региональные (23%) власти, а также на самих граждан (21%).
Максим Голованов, руководитель проекта +1Город: “Ни для кого не секрет, что чистый город начинается с чистого двора, а дом — с подъезда. И за это отвечают не только городские власти, но и мы с вами. Начать с себя проще, чем кажется: практически в каждом городе России уже есть полезные экологические сервисы, такие как экоцентры, магазины с товарами без упаковки, отдельные пункты приема вторсырья и баки для раздельного сбора отходов. Возможно, не все работает идеально и не все соблюдают правила сортировки, но, вовлекаясь в эти процессы, вы подаете хороший пример своим друзьям, родственникам и соседям, а еще бизнесу — ведь именно вы как потребитель формируете тот самый спрос на товары в перерабатываемой упаковке или совсем без нее, например, на развес в свою тару или в свой экомешок; на товары с экологичным составом и без микропластика; на местные продукты и локальные бренды. Возможно, преддверие Нового года и подготовка к праздникам — самое верное время, чтобы начать.”
А чтобы начать было проще, на карте интерактивного помощника в приложении +1Город в 830 городах России уже отмечено более 100 000 полезных сервисов, воспользоваться которыми бесплатно может каждый: пункты приема вторсырья и опасных отходов, к ним относятся батарейки, автомобильные шины и лампочки; боксы по приему ненужной одежды для передачи их в благотворительные фонды, секонд-хенды и на переработку; волонтерские мероприятия и акции — посадки деревьев, ремонт исторических зданий, сбор вторсырья в различных районах города, субботники и плоггинг; а после Нового года появятся пункты приема живых елей, оставшихся с праздников.
+1Город позволяет не только найти ближайшие сервисы, но и добавить свои, а также проверить наличие и работу тех, что уже отмечены на карте. Стать “тайным агентом” +1Город просто: достаточно зарегистрироваться в приложении +1Город и отправить данные точки в нужном задании в разделе “Лояльность”. За выполнение задания все “агенты” получают баллы, которые можно обменять там же на экологичные подарки от партнеров проекта — полезно и приятно.
Получить баллы в системе лояльности +1Город можно, выполняя и другие познавательные или активные задания: собирая и сдавая на переработку просроченные лекарства, передавая в библиотеки старые книги, оказывая поддержку благотворительным организациям, слушая лекции об экологии или отказываясь от транспорта в пользу прогулки и так далее. Задания обновляются постоянно, вызывая интерес жителей к социальной и экологической темам и помогая сформировать ответственные привычки, чтобы сделать свой город лучше, чище, удобнее.