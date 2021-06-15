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Церемония вручения Премии «Управление изменениями. Визионеры» состоится в COVID-free формате

В 2021 году на церемонии награждения Премией проблемы устойчивого развития представят не только через призму бизнеса, но и в контексте хрупкости человека перед лицом глобальных изменений

11 ноября 2021 года в Москве в концертном зале «МИР» состоится церемония награждения ежегодной российской Премией «Управление изменениями. Визионеры».

Проект об устойчивом развитии +1 — первая в России экосистема в области устойчивого развития — уже в четвертый раз проводит Премию, цель которой популяризация внедрения импакт-подходов в практики социальных и экологических решений. Ежегодно по результатам работы с номинантами оргкомитет Премии формирует российскую библиотеку реализованных проектов в области устойчивого развития, часть из которых в 2020 году вошла в Добровольный гражданский отчет по достижению Россией ЦУР ООН.

В торжественной церемонии, которая пройдет в COVID-free формате, примут участие номинанты Премии, члены жюри, независимые эксперты, а также партнеры учредителя Премии — Проекта об устойчивом развитии +1.

Среди номинантов этого года — компании «ВымпелКом», «Райффайзенбанк», «Промсвязьбанк», Группа «Акрон», «Ростелеком», «Магнит», «Хендэ Мотор СНГ», «Сыктывкар Тиссью Групп», «Нестле Россия», «Марс», «Сервье». По традиции топ-менеджеры компаний-победителей в качестве визионеров презентуют свои лучшие проекты. Также в числе приглашенных визионеров выступят: глава представительства De Beers Jewellery в России Людмила Белоусова, представитель аукционного дома Christie's в России Дарья Парфененко, управляющий партнер онлайн-школы Skyeng Александр Ларьяновский, генеральный директор проекта «Сноб» Марина Геворкян, соосновательница компании ExoAtlet Global Екатерина Березий, экологист и рок-музыкант Алекс Карлин, художник Дмитрий Шабалин и другие.
В этом году Проект +1 снова идет в авангарде повестки, представляя проблему устойчивого развития через призму чувств человека, оказавшегося в меняющемся мире, мире страхов и катастроф. Вот что говорит об этом Анастасия Попова, основатель Проекта об устойчивом развитии +1:

«Пять лет назад тема устойчивого развития почти не звучала в медиапространстве. Но, как показывает опыт более ста номинантов Премии, тема ESG в 2021 году на пике популярности, и это неслучайно, так как пандемия и другие глобальные процессы усилили запрос на устойчивые изменения. Эта тенденция во многом отражает то, что человечество стало больше задумываться о будущем, о своем наследии, о последствиях нашего воздействия на планету. Именно поэтому лейтмотивом церемонии награждения станет тема будущего, а центром мероприятия наша коллаборация со спектаклем Жени Беркович “Рисовая собака”».

Мини-спектакль-концерт по фрагментам постановки «Рисовая собака» на стихи Федора Сваровского поднимает глобальные темы — жизни и смерти, прошлого и постапокалиптического будущего и места человека в нем.

«Продолжительность жизни растет, технологии развиваются, но хрупкость человеческой жизни, души, всего нашего мира с каждым годом все очевиднее. В специальной версии “Рисовой собаки” для Премии 11 ноября мы “пересоберем” эпизоды спектакля в новую схему, иначе будет работать пространство, оно станет более интерактивным, что позволит более персонализировано коммуницировать идеи спектакля каждому зрителю», — говорит режиссер Женя Беркович.

Премия «Управление изменениями. Визионеры» — первая российская профессиональная Премия в области оценки устойчивого воздействия.

Блок «Оценка отчетов компаний» содержит формальную оценку деятельности компаний в области КСО и устойчивого развития на основании нефинансовой и интегрированной отчетности номинантов по международному стандарту GRI. В 2021 году интеллектуальным партнером Премии стала компания EY (Ernst & Young) — международный лидер в области аудита, налогообложения, стратегии, сделок и консалтинга. Титульным аналитическим партнером, которому предстоит оценить поданные отчеты и выбрать победителей, стало рейтинговое агентство АКРА.

Блок «Оценка проектов» содержит номинации для бизнеса, НКО и — впервые — средств массовой информации, рекламных и коммуникационных агентств, продакшн-компаний и других творческих коллективов, занимающихся созданием контента. Проекты, заявленные на участие в номинациях второго блока — «Экономика», «Экология», «Общество», «Малый бизнес», «Уникальная синергия» — оценивает жюри Премии, в состав которого входят лидеры и эксперты по устойчивому развитию в России: представители таких ассоциаций и компаний, как: РСПП, АКМР, KPMG, «СБЕР», «ВымпелКом», «Юнилевер Русь», «Сибирская Угольная Энергетическая Компания», «Скания-Русь», и других.

Награды в номинации «СМИ» получат лучшие журналистские материалы, теле- и радиопрограммы по темам устойчивого развития, в жюри номинации — представители информационного агентства ТАСС, информационного сайта The Village, порталов «Такие дела» и «Бизнес и общество».

Оценивать работы (шоу, художественные фильмы, сериалы, короткую рекламу и специальные проекты) в совместной с Национальной Медиа Группой номинации «Лучший импакт-проект» будут эксперты НМГ и Клуба «ХЕДЛАЙНЕРЫ. Импакт Медиа».

В 2021 году компания Paulig - партнер Премии - стала автором номинации «Сокращение углеродного следа», в которой будут оцениваться проекты, направленные на снижение влияния деятельности человека и предприятия на окружающую среду.

«Снижение углеродного следа – важный аспект в деятельности компаний. Требуются реальные меры по переходу к низкоуглеродной и энергоэффективной операционной модели. Paulig поддерживает номинацию “Сокращение углеродного следа”, мы считаем, что это поможет привлечь внимание бизнеса, государства и общества к проблеме, а также проработать конкретный план по дальнейшему снижению углеродного воздействия заинтересованным организациям», — отмечает Ольга Свечникова, генеральный директор Paulig в России.

Премия проходит при информационной поддержке: ELLE, «Ведомости. Экология», Discovery Channel, Spear’s Russia, Snob.ru, журналов «Компания» и «Эксперт», Adindex, Retail.ru, АКАР, АКМР, АРВЭ.

08 ноябрь 12:36 | : +1 Город

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