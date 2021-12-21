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Что такое КИК и какие у нее есть преимущества

Очень часто, возможно, вам приходилось слышать такую аббревиатуру КИК, но что же она значит и какие у такой организации есть преимущества? Сейчас разберемся.

Организации и физические лица каждый год уведомляют налоговые о своих Контролируемых Иностранных Компаниях. Оттуда и аббревиатура.

Многих предпринимателей манит «заграница»: выручка в валюте, барьеры на вход ниже, а административная нагрузка для нового бизнеса маленькая. С 2021 года государство начало строже следить за участием своих налогоплательщиков – налоговых резидентов в иностранных компаниях.

Если у гражданина РФ — налогового резидента есть бизнес за пределами России, то о таком бизнесе он должен сообщить в налоговую ( Сроки. Для физических лиц – до 30.04 (4 мая с учетом праздников), для юридических лиц – до 21.03.).

Какие у КИК есть преимущества

Традиционно КИК и все, что с ними связано, не вызывают особого энтузиазма у людей, которые сталкиваются с этой сферой регулирования. Однако есть особенности, которые делают КИК привлекательным инструментом для целей личного налогового и финансового планирования. Давайте обозначим несколько таких нюансов.

Наличие КИК в низконалоговой юрисдикции может быть привлекательно для людей, которые инвестируют собственные средства в различные финансовые инструменты рынка ценных бумаг.

Во-первых, уплата налогов с прибыли КИК позволяет отсрочить уплату НДФЛ с традиционных доходов, полученных физическим лицом напрямую. НДФЛ уплачивается до 15 июля года, следующего за годом, когда был получен доход, то есть примерно через 6 месяцев. В то время как датой получения дохода в виде прибыли, КИК в России признается 31 декабря календарного года, следующего за налоговым периодом, за который в соответствии с личным законом КИК составляется финансовая отчетность. Например, если финансовый год у КИК закончился 31 декабря 2020 года, то доход признается на 31 декабря 2021 года, а налог подлежит уплате до 15 июля 2022 года.

Во-вторых, КИК вправе вычитать понесенные расходы для целей расчета прибыли, в то время как физическое лицо достаточно ограничено в том, что оно может учитывать в качестве расходов для уменьшения базы. Кроме того, КИК вправе переносить убыток прошлых лет на будущие периоды, что физическое лицо делать не может.

В-третьих, при расчете прибыли КИК используются международные стандарты финансовой отчетности. Если же гражданин инвестирует в ценные бумаги напрямую, он должен полагаться на правила НК РФ и разъяснения регулятора, которые не всегда однозначны в своем толковании.

В-четвертых, есть пороговая величина в размере 10 млн руб., до которой прибыль КИК не подлежит декларации. НДФЛ же подлежит уплате со всех доходов автоматически.

В-пятых, на КИК не распространяются требования валютного контроля, которые распространяются на физических лиц, являющихся российскими валютными резидентами. Поэтому КИК может спокойно иметь счета в любых банках и совершать валютные операции без ограничений.

Специалисты уверены, что закон будет периодически обновляться и совершенствоваться в будущем. Поэтому за темой КИК необходимо продолжать следить – она касается любого предпринимателя и владельца активов за рубежом. По крайней мере до тех пор, пока закон о КИК действует на конкретного человека.

04 май 06:54 | : Разное

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