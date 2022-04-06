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Когда делать лабиопластику

Женская сексуальность представляет собой очень тонкую материю, ее формирование происходит на основе эмоций и самооценки. На последнюю влияет внутреннее ощущение собственной привлекательности. Очень часто прекрасный пол задается вопросом о притягательности внешнего вида своих гениталий. Если результаты визуального осмотра женщине не нравятся, ее самооценка понижается, а вместе с ней падает и уровень сексуальности. Однако пластическая хирургия с успехом решает вопрос внешнего вида половых губ, операция называется лабиопластика.

Что это такое?

Процедура подразумевает под собой изменение размера и формы половых губ. Это может быть как их уменьшение, так и увеличение. Нормальным принято считать элонгацию до четырех сантиметров.

Операция практически не имеет противопоказаний, выполняется за один день и не требует длительного пребывания в стационаре.

Когда нужна лабиопластика?

Решение о необходимости выполнения пластической хирургии половых губ принимается исключительно женщиной на основе ее желания. Процедура позволяет решить следующие проблемы:

- дряблость половых губ;

- ассиметричность;

- чрезмерный размер.

При этом дефекты могут быть как врожденными, так и приобретенными. Во втором случае изменение формы и размера половых губ являются следствием потерей кожей эластичности или же появляются после рождения ребенка. Так же причиной могут стать гормональные сбои, резкое похудение или же ранее проведенные хирургические вмешательства.

В некоторых случаях увеличенные половые губы могут доставлять реальный физический дискомфорт при половом контакте. В редких ситуациях, когда нормальный размер гениталий значительно превышен, женщина может испытывать затруднения при ходьбе или неприятные ощущения в сидячем положении. Лабиопластика решает проблему увеличенных половых губ, возвращая представительнице прекрасного пола уверенность в себе. Помимо этого, как отмечает часть пациенток, после операции получается испытать новые, более сильные ощущения от полового контакта. Связано это с тем, что клитор оказывается открытым и сексуальная жизнь становится более яркой.

19 апрель 06:16 | : Разное

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