Когда делать лабиопластику

Женская сексуальность представляет собой очень тонкую материю, ее формирование происходит на основе эмоций и самооценки. На последнюю влияет внутреннее ощущение собственной привлекательности. Очень часто прекрасный пол задается вопросом о притягательности внешнего вида своих гениталий. Если результаты визуального осмотра женщине не нравятся, ее самооценка понижается, а вместе с ней падает и уровень сексуальности. Однако пластическая хирургия с успехом решает вопрос внешнего вида половых губ, операция называется лабиопластика.
Что это такое?
Процедура подразумевает под собой изменение размера и формы половых губ. Это может быть как их уменьшение, так и увеличение. Нормальным принято считать элонгацию до четырех сантиметров.
Операция практически не имеет противопоказаний, выполняется за один день и не требует длительного пребывания в стационаре.
Когда нужна лабиопластика?
Решение о необходимости выполнения пластической хирургии половых губ принимается исключительно женщиной на основе ее желания. Процедура позволяет решить следующие проблемы:
- дряблость половых губ;
- ассиметричность;
- чрезмерный размер.
При этом дефекты могут быть как врожденными, так и приобретенными. Во втором случае изменение формы и размера половых губ являются следствием потерей кожей эластичности или же появляются после рождения ребенка. Так же причиной могут стать гормональные сбои, резкое похудение или же ранее проведенные хирургические вмешательства.
В некоторых случаях увеличенные половые губы могут доставлять реальный физический дискомфорт при половом контакте. В редких ситуациях, когда нормальный размер гениталий значительно превышен, женщина может испытывать затруднения при ходьбе или неприятные ощущения в сидячем положении. Лабиопластика решает проблему увеличенных половых губ, возвращая представительнице прекрасного пола уверенность в себе. Помимо этого, как отмечает часть пациенток, после операции получается испытать новые, более сильные ощущения от полового контакта. Связано это с тем, что клитор оказывается открытым и сексуальная жизнь становится более яркой.