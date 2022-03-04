Главные преимущества покупки новых станков и оборудования для производства

В последние годы в России наблюдается тенденция роста промышленного производства. Медленно, но уверенно отечественные производители осваивают новые рынки сбыта своей продукции.
Все больше внимания уделяется контролю качества выпускаемой продукции. Машиностроительная отрасль здесь не является исключением. В связи с развитием машиностроения, как отрасли, и промышленности в целом, перед предпринимателями остро встает вопрос выбора оборудования, необходимого для производства.
Какое же оборудование лучше выбрать - новое или бывшее в употреблении? Ведь станки и промышленное оборудование – это долгосрочные инвестиции, ошибка в стратегии их выбора может обернуться не только недополученной прибылью, но и убытками.
Какие же варианты предлагает сегодня рынок?
Дешево и сердито, - полагают многие недальновидные предприниматели. Однако многие станки, продающиеся сегодня на вторичном рынке, уже сняты с производства. Приобретение узлов и технологической оснастки для этих станков становится для предпринимателя настоящей проблемой, не говоря уже об отсутствии гарантийного обслуживания и запасных частях, которые порой необходимо изготавливать по индивидуальным проектам и стоимость которых в десятки раз превышает стоимость стандартных запчастей. В итоге вполне оправданной становится поговорка: «Скупой платит дважды».
Недостатки:
- отсутствие любых гарантий производителя (на бесплатное устранение неисправностей, замену или возврат оборудования);
- сложность оценки рабочего состояния;
- высокий риск проявления серьезных неисправностей или износа после факта покупки, что может свести на нет все преимущества;
- относительно низкая производительность и точность (качество выполнения операций);
- регулярно возрастающие затраты на обслуживание;
- относительно низкая ликвидность.
Безусловно, грамотный выбор, если качество продукции, надежность и долговечность оборудования имеют решающее значение. Сегодня отличный выбор металлообрабатывающих станков и кузнечно-прессового оборудования для Вашего бизнеса предоставляет компания "Станочный Мир" - https://stanok-kpo.ru/. Всегда можно приобрести и необходимые узлы и оснастку, а также запчасти для станков практически без остановки производственного процесса. Как правило, их поставки осуществляются прямо со склада. В настоящее время рынок станков насыщен продукцией различных производителей. Но далеко не всегда их продавцами являются официальные дилеры. Зачастую предприниматели обращаются к так называемым «серым дилерам», продающим станки по завышенной цене. Официальный дилер продает станки по ценам завода-изготовителя, имеет сертификат официального дилера завода. На станки, приобретенные у официального дилера, распространяются все гарантии завода-изготовителя.
Преимущества:
- исходная надежность;
- бесплатная гарантия завода;
- высокий уровень автоматизации, а также числового программного управления;
- прогрессивные конструктивные решения;
- высокий уровень производительности и ремонтопригодности.
Успешного вам бизнеса и выбирайте Лучшее!