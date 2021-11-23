Экономические преступления разбор адвоката: мошенничество, незаконное предпринимательство, неуплата налогов

Уголовно-правовые механизмы воздействия на бизнес всегда активно применялись в конкурентной борьбе между субъектами экономической деятельности. Довольно просто разорить своего конкурента или понудить его к совершению определённых действий, а при необходимости и захватить его бизнес через возбуждение и расследование уголовных дел. Уголовный кодекс здесь «в помощь»: от банального мошенничества (статья 159 УК РФ) до незаконного предпринимательства (статья 171 УК РФ) и неуплаты налогов (статья 199 УК РФ). Автор статьи – адвокат, Управляющий партнер консалтинговой группы и адвокатского Бюро «Дефенс Солюшенс», руководитель уголовной практики Дмитрий Ефремов в данной статье подробно расскажет о тенденциях и рисках ведения бизнеса в условиях современных реалий.
В безоговорочную группу риска всегда попадают Компании, которые в своей деятельности используют незаконные методы оптимизации, обналичивание денежных средств или бумажный НДС.
Сегодня недостаток денежных средств в бюджете заставляет государство и все его сложные и многоступенчатые механизмы изыскивать возможность понуждения налогоплательщиков к уплате налогов. Налоговая проверка является лишь одним из способов расчета суммы к уплате, а уголовное дело, которое неизбежно будет возбуждено в случае, если размер доначислений составит более 15 млн. руб., станет серьезным рычагом понуждения налогоплательщика к исполнению обязанности по уплате.
Основными клиентами Адвокатского бюро «Дефенс Солюшенс» являются компании, ведущие строительную деятельность, а также занимающиеся скупкой, переработкой и производством металлических конструкций. После изучения налоговыми адвокатами проблемных вопросов наших партнеров, им предлагается изменить структуру и методологию бизнеса. При деятельном желании руководства меняться и идти в ногу со временем изменения позволяют уйти от рисков уголовной ответственности, но увы, не всегда. Причина в том, что компанию могут проверить и привлечь ее руководителя и собственников за предшествующий период (по общему правилу он составляет 3 года), а в ряде случаев нашими клиентами банально становятся слишком поздно и приходится работать уже с тем, что есть.
Адвокат Ефремов Дмитрий за период работы не раз находил верный путь для защиты своих клиентов от уголовного преследования. «Самое главное быть честным с собой и клиентом! Основная опасность, которая существует в уголовном процессе и в юриспруденции в принципе, это желание приукрасить действительность. Делается это обычно уголовными адвокатами умышленно с целью сформировать позитивное мышление у подзащитного, который за это платит. Чтобы принять верное решение, в первую очередь нужно четко понимать, где ты находишься, насколько глубока и сложна проблема, которую необходимо решить».
Правильная оценка имеющихся в материалах уголовного дела доказательств позволяет адвокату по экономическим делам совместно с клиентом принять верное решение о его позиции. Адвокат должен предложить три возможных варианта: полное непризнание вины в совершении экономического преступления, частичное признание или деятельное раскаяние. Иного не дано! В случае нацеленности на невиновность клиента по уголовному делу, адвокат обязательно должен предупредить последнего о возможном назначении более сурового наказания, в случае если его вина будет считаться доказанной.
Когда речь идет о вашей свободе, никогда не принимайте высоко рискованных решений, помните, что реальная ответственность будет в итоге лежать на ваших плечах. Стратегия защиты должна быть вам полностью понятна и надежна.
В прошлом году руководитель одной из управляющих компаний (далее по тексту УК) в Московской области был обвинён в совершении преступного деяния, предусмотренного статьей 199.2 УК РФ. Ему вменяли сокрытие денег, которые поступали на счёт компании и умышленное воспрепятствование принудительному отчислению недоимки по налогам и сборам в соответствии с нормами НК РФ. Деньги, которые нужно было отчислять на выплату налогов, он якобы сознательно перенаправлял на счёт управляющей компании. После возбуждения уголовного дела руководитель УК был уволен со своей должности по статье 81 ТК РФ п.10 (однократное грубое нарушение руководителем организации своих трудовых обязанностей).
Адвокат по налоговым преступлениям Дефенс Солюшенс в суде доказал невиновность руководителя. Суд первой инстанции внимательно изучил письменные и иные доказательства, представленные сторонами, и установил, что в действиях руководителя УК отсутствует состав преступления, предусмотренный статьей 199.2 УК РФ.
Во время судебного заседания было установлено, что руководитель УК не планировал сознательно скрывать деньги и имущество компании в крупных размерах. Выступавший со стороны обвинения прокурор не доказал в суде умышленность действий руководителя УК, направленных на сокрытие материальных ценностей, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налоговым платежам. Суд посчитал, что действия руководителя управляющей компании в данном случае можно было расценить лишь как административное правонарушение. Но прокурором не были представлены данные о том, какие конкретно нормы административного законодательства были нарушены. Не указаны в обвинении и сроки, которые по мнению следователя не были соблюдены руководителем УК при уплате конкретного вида налога. В результате в отношении руководителя УК суд вынес оправдательный приговор. После этого он получил право на реабилитацию в порядке, установленном главой 18 УПК РФ (это право на восстановление на работе и получение компенсации материального и морального вреда в связи с уголовным преследованием).
В описанной ситуации наш клиент четко понимал, на что идет. Еще на стадии расследования уголовного дела в СК адвокаты указывали на слабую доказательную базу и практически полное отсутствие причинно-следственной связи между действиями обвиняемого и наступившими последствиями. Тогда на это никто не обратил внимания, однако в суде все пошло не по плану обвинения. Знаковым является факт того, что обвинение по делу обеспечивал прокурор, который сам утверждал обвинительное заключение.
В нашей практике был еще один интересный случай, в 2018 году органами предварительного следствия бизнесмен, занимавшийся продажей автомобилей и запчастей к ним, обвинялся в совершении нескольких экономических преступлений, в том числе предусмотренных статьями 174.1 УК РФ (отмывание денег, приобретенных в результате совершения физическим лицом преступного деяния); 172 часть 2 УК РФ (незаконная банковская деятельность); 199.2 УКРФ (сокрытие денег или имущества компании, за счет которых должно производиться отчисление налоговых и иных платежей).
Суд первой инстанции признал предпринимателя виновным по статьям 199.2 и 172 УК РФ, назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отсрочкой исполнения наказания на 2 года. По статье 174.1 УК РФ все обвинения были сняты.
В апелляции уже принимал участие защитник адвокат Дефенс Солюшенс. В процессе судебного разбирательства адвокат по экономическим делам сумел доказать невиновность предпринимателя в инкриминируемых преступлениях, в том числе была назначена и проведена комплексная судебно-бухгалтерская экспертиза, в которой было отказано в первой инстанции, произведена новая оценка уже имеющихся доказательств по делу, выявлен ряд процессуальных нарушений, допущенных в ходе расследования уголовного дела. Так судом был установлен факт несоответствия подписи одного из ключевых свидетелей на нескольких листах протокола его допроса, при этом в суде данный свидетель давал иные показания. В результате, прокурор отказался от поддержания обвинения по статье 172 ч. 2 УК РФ и приговор устоялся лишь по одному составу (ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Интересным в публицистических целях также является уголовное дело о нескольких эпизодах мошенничества (ст. 159 УК РФ), в ходе работы по которому Адвокатам по мошенничеству Дефенс Солюшенс удалось добиться изменения квалификации путем объединения четырех эпизодов в один. В суде удалось доказать, что выводы о виновности клиента в совершении мошенничества не соответствуют фактическим обстоятельствам дела; умысла на хищение денежных средств последний не имел, денежные средства не присваивал, действовал в рамках предпринимательской деятельности; кроме того, были предоставлены доказательства, что все полученные от потерпевшего денежные средства были вложены в проект, а обязанность по возврату денежных средств подзащитный с себя не снимал.
Не нужно забывать, что автоматически образуют состав мошенничества действия предпринимателя по обналичиванию бюджетных денежных средств. Закон рассматривает такие действия, как хищение путем обмана. Уважаемые бизнесмены, помните об этом, прежде чем принимать неверные решения, направленные на получение быстрых денежных средств. Стройте бизнес на правильных и законных решениях, только они гарантируют стабильность и процветание вашего любимого дела.
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