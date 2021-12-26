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Проверенный способ монетизации трафика - партнерка от 1xBet

В мире ежедневно проходят сотни спортивных встреч, за которыми следит целая армия болельщиков. Многие из них активно делают прогнозы на такие события и неплохо зарабатывают. Поэтому база пользователей надежных букмекеров стремительно возрастает.  

Одна из причин увеличения аудитории БК - ее партнерские программы для рекламы. У компании 1хБет ее партнерка https://www.1xbetaffiliates.net/ru/ стала популярной формой коллаборации с вебмастерами. Это программа для рекламного сотрудничества, в которой агенты через рекламу услуг БК привлекают новых пользователей на ее сайт. Для успешной работы нужно уметь грамотно привлекать трафик. Такая форма сотрудничества привлекает все больше аффилиатов, поэтому стоит рассказать обо всех главных нюансах коллаборации с топовой компанией. 

Задача агента - распространять информацию о бонусах и новостях БК. Пользователи, которых привлекла эта реклама, по реферальным ссылкам переходят на сайт конторы, регистрируют профиль и начинают ставить. От такой программы получают выгоду все ее стороны.

  • Компания получает стабильный приток пользователей без крупных затрат на рекламу. При этом, сотрудничество с аффилиатами становится долгим и не зависит от определенных сроков. 
  • Игроки после регистрации пользуются выгодными бонусами, которые активируют промокоды от партнера. К тому же, начинают зарабатывать на своих знаниях о спорте.
  • Агент выходит на пожизненный доход без ограничений, работая с надежной компанией и укрепляя собственную репутацию. 

Начало работы в партнерке 1хБет
Чтобы присоединиться к команде аффилиатов букмекера, нужно пройти регистрацию, подождать, пока заявку проверят и сообщат результат. Регистрация открыта для всех совершеннолетних вебмастеров, которые используют легальные каналы для привлечения трафика. Нет ограничений по типу ресурса или количеству подписчиков на момент оформления заявки. Могут участвовать и крупные блоги, и небольшие сообщества в соцсетях. 

Стартовый уровень комиссии в 1xBet партнерке - 15%. Но расширяя аудиторию и повышая эффективность, агенты выходят на показатель в 40%. При этом все креативы, промокоды и другие инструменты для работы агенту предоставляет сама компания. А любые действия сопровождает персональный менеджер, через которого можно запросить бесплатные консультации маркетолога. 

 

24 февраль 13:52 | : Разное

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