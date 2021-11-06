Популярные виды и преимущества современного электротранспорта

Известно, что электротранспорт, посредством троллейбусов и трамваев, пришёл в жизнь людей достаточно давно. И теперь он переходит на новый уровень, ломая все представления о типичном средстве перемещения, привносит новые тенденции компактности, лёгкости и удобности в управлении. Место старых автомобилей и мотоциклов постепенно занимают сигвеи, электромотоциклы, гироскутеры, а так же популярные сегодня крупных городах электросамокаты, представленные сегодня в широком ассортименте в каталоге интернет-магазина https://bobbystore.kg/category/elektrosamokaty/. И это не удивительно, ведь ели сравнивать стоимость владения электросамокатом и автомобилем с его тратами на бензин, сервис и налоги, то становится очевидным, что данный экотранспорт окупается примерно за месяц.
Что такое электротранспорт?
Основное отличие этого вида транспорта, от предыдущих аналогов – то, что источником энергии для работы такого аппарата служит электричество, а не бензин, как это было раньше. В движение же приводится при помощи электрического двигателя внутреннего сгорания и простого электромотора. На сегодняшний день этот сегмент электротранспорта очень широк и представлен в широком ассортименте, от моноколеса, до электромотоцикла или даже электромобиля. И естественно, как и всё новое, массовое и прорывное, такой вид транспорта имеет свои плюсы и минусы.
Преимущества и недостатки
- Существенное преимущество таких средств передвижения – снижение загрязнения окружающей среды, за счёт электродвигателя, который не выделяет никаких вредных веществ в атмосферу.
- Помимо этого, выделяются такие приятные бонусы как:
- Сокращение расходов на бензин;
- Понижение уровня шума;
- Высокая производительность;
- Лёгкость освоения транспорта (кроме электромобилей).
К минусам же такого вида транспорта, можно отнести:
- Сложность перемещения на дальние расстояния;
- Низкая скорость перемещения.
Какую модель выбрать?
На самом деле, выбрать наиболее подходящий прототип этого транспорта не представляется сложным. Ведь они имеют своего целевого потребителя и ориентированы на него, вам только стоит понять, к какой из этих групп вы себя относите. Так, допустим, сигвей подойдёт для жителя крупного города, не нуждающегося в далеких поездках, ведь он способен заменить автобус или метро. А гироскутер, не может предоставить таких возможностей, но он может прекрасно подойти для детей в качестве развлечения или для прогулок.
Если же есть желание попробовать что-то новое и возможность научиться новому, прекрасно подойдёт такое устройство как электромотоцикл - тихое устройство и максимально экологичное, не оставляющее за собой выхлопных газов, как традиционные байки. Или же наоборот, для более лёгкой адаптации, следует обратить внимание на электросамокат, позволяющий быстро, с минимальными затратами времени, физических сил добраться до цели в условиях городских пробок. Всё это доказывает, что рынок электротранспорта разнообразен и только разрастается. Хотя уже сейчас, почти каждый может найти на а https://bobbystore.kg/category/elektrosamokaty/ что-то для себя.