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БК без паспорта и верификации: как найти лучшую площадку

Некоторые ставочники не обращают внимания на статус букмекера по отношению к закону. Они считают, что делать ставки на спорт без регистрации выгоднее. Нельзя отрицать, что доля правды в таких рассуждениях присутствует, хотя и риски также имеются. Букмекерские конторы без паспорта популярны, их даже вносят в рейтинги. Рассмотрим как они попадают в подборки и на что ориентироваться, чтобы найти лучшую.

Критерии попадания букмекеров в рейтинг

Эксперты используют параметры для исследований условий БК, не требующих от клиентов верификации, по своему усмотрению. Поэтому в подборках предоставляется разноплановая информация. Все же некоторые характеристики являются стандартными для всех:

  • Коэффициенты. От них напрямую зависит размер выигрыша.
  • Разнообразие спортивных дисциплин и событий.
  • Бонусные программы и акции. У компаний, не имеющих лицензии российских регуляторов, они больше и разнообразнее.
  • Минимальные и максимальные ограничения размеров сумм, переводимых игроками на баланс, а также запрашиваемых на вывод.
  • Отзывы пользователей, заключавших ранее пари в данной конторе.
  • Техническая поддержка. Нелегальные площадки не особо заботятся о разъяснении каких-то вопросов клиентам. Поэтому хороший саппорт всегда продвигает площадку вверх по рейтингу.

Конечно, есть характеристики, которые учитываются при оценке БК. Но дело не в количестве, а в тщательном исследовании, благодаря которому пользователям легче найти подходящую площадку.

Как выбрать букмекера без паспорта

Для этого надо посмотреть преимущества и недостатки контор, сравнить характеристики, которые беттор считает особо важными и привык на них ориентироваться. Несмотря на то, что в РФ лицензии таких площадок недействительны, удостовериться в наличии подлинных сертификатов стоит. Все же это ответственность перед регулятором. Это лучше, чем ничего вовсе. Также надо изучить следующее:

  • насколько стабилен онлайн,
  • выбор спортивных дисциплин и событий,
  • скорость вывода денег (депозит в любом случае будет моментальный),
  • нет ли дополнительных комиссий,
  • доступность платежных систем,
  • современное ПО для заключения пари.

Самостоятельный поиск информации отнимет много времени и сил. Поэтому специалисты предлагают более легкий путь для выбора нужной БК — рейтинг. Сведения собраны на одном ресурсе, букмекеры отсортированы по убывающей качества сервиса. Игроку остается выяснить, где условия наиболее соответствуют его предпочтениям.

Список лучших букмекеров без паспорта

Найти список лучших букмекерских контрор без паспорта и и верификации вы можете на странице сайта stavkinasport.com/bk-bez-identifikatsii/. Эксперты сделали грамотную подборку на основе актуальных данных. Приведенные ниже компании обрели популярность у пользователей благодаря существенным преимуществам. Здесь проходят быструю регистрацию, а предъявлять документы не нужно. Многие игроки любят делать ставки на тотализаторе, что недоступно в обыкновенных конторах. Размер коэффициентов на одни и те же матчи больше. Вот список операторов, которые посещают клиенты:

  • 1xBet — минимальная ставка 10 рублей, депозит от 1 доллара.
  • Pinnacle — вывод от 10 до 60000 рублей.
  • Betweener — есть приложение под Айфон, большой выбор спортивных дисциплин.
  • Marathonbet — принимает пари от 1 рубля.
  • Leon — не берет комиссию за вывод, нет ограничений на максимальную ставку.
  • PariMatch — предоставляет трансляции матчей.
  • Мелбет — многофункциональная платформа, хорошая бонусная программа.
  • Burningbet — минимальный депозит 250₽.
  • Бетсити — принимает игроков из разных регионов.
  • 1Win — бонус до 75000 ₽.
14 февраль 07:31 | : Разное

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