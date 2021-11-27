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Лучшие футболисты 21 века: достижения и планы на будущее

Футбол - это игра миллионов. Соккер любят в разных странах. В мире существуют тысячи команд, у каждой из которых есть своя фанатская база. Однако, далеко не в каждом клубе есть звёзды. Но в самых известных командах за всю историю играло много качественных футболистов. Лучших футболистов из стран СНГ, к сожалению, нет в данном список. Они уступили конкуренцию самым лучшим игрокам в 21 веке, с информацией о которых мы предлагаем ознакомиться в сегодняшней статье.

 

Вратари

В ТОП-10 голкиперов 21 века не вошли лучшие футболисты Беларуси. Он состоит из итальянского и немецкого вратарей, которые навсегда вписали своё имя как в клубную историю, так и в историю на уровне национальных команд.

 

Джанлуиджи Буффон

Дебют во взрослом футболе состоялся для Буффона в 17 лет, что рановато для позиции голкипера. За карьеру футболиста он неоднократно удивлял публику своими сейвами, влюбив в себя болельщиков своей невероятной харизмой и задатками лидера. В течение многих лет Джанлуиджи являлся первым номером Ювентуса и сборной Италии. Он становился чемпионом мира и Европы в составе национальной команды, брал все титулы на внутренней арене, брал кубок УЕФА, но так и не смог поднять над головой титул Лиги Чемпионов. Сейчас Буффону 43 года и он выступает за Парму, где когда-то начинал клубную карьеру. В нынешнем сезоне за родной для себя клуб Джанлуиджи провёл 18 матчей и это свидетельствует о том, что пока он в хорошей форме и ещё не собирается завязывать с футболом.

 

Мануэль Нойер

Вратарь, который отлично играет ногами и прославился на весь мир своей манерой далеко выходить из ворот, принимая участие в розыгрыше мяча. Но неплох немец и на "ленточке". Являясь игроком Баварии, Нойер становился обладателем Лиги Чемпионов, Суперкубка УЕФА, кубка Германии и выигрывал "серебряную салатницу", а также был номинирован на "Золотой мяч" в 2014 году, заняв по итогам голосования 3 место. В составе сборной голкипер дважды становился бронзовым призёром чемпионатов Европы и выигрывал мундиаль. Сейчас Нойеру 35 и он продолжает оставаться No1 в Баварии.

 

Защитники

Нельзя было не включить в список лучших игроков 21 века и двух игроков оборонительной линии. Уже догадались о ком идёт речь? Конечно же о Серхио Рамосе и легендарном Роберто Карлосе.

  

Серхио Рамос

Испанец является самым титулованным защитником в истории. Он брал все трофеи в футболке Реала, а также дважды выигрывал чемпионат мира и Европы со сборной Испании. За мадридский клуб Рамос провёл 16 сезонов, после чего сменил клубную прописку. Сейчас он является игроком ПСЖ.

 

Роберто Карлос

Обычный бразильский мальчишка, который родился в бедной семье смог взобраться на верхушку футбольного Олимпа. Все запомнили Карлоса как игрока, обладающего высокой скоростью и мощнейшим ударом, после которого мяч может полететь по невероятной траектории. Мировую известность Карлос получил в период с 1996 по 2007 год, когда выступал за Реал и был основным игроком в составе сборной Бразилии. Сейчас Роберто часто приглашается на телевидение в роли футбольного эксперта, а в будущем планирует испытать себя в тренерской работе.

 

Полузащитники

Игроки средней линии часто обладают хорошей техникой и отличным видением поля. Игроки ниже сочетали в себе оба этих качества, а также умели забивать решающие голы.

 

Хави

Легенда Барселоны и лучший плеймейкер в современной истории футбола. Хави обладал отличным обостряющим пасом и выиграл с каталонским клубом все трофеи, а также дважды становился чемпионом Европы и один раз брал мировой кубок в составе сборной. Сейчас футболист вернулся в родной клуб уже в качестве главного тренера и постепенно поднимает Барселону со дна, куда каталонцы скатились за последние пару лет.

 Роналдиньо

Ещё одна легенда Барселоны. В Испании Роналдиньо провёл не слишком много времени, но успел зарекомендовать себя с лучшей стороны и полюбиться всем болельщикам. Второй "зубастик" обладал невероятной техникой и забивал очень красивые голы. Чего только стоит памятный гол в ворота Челси, который вывел Барсу в четвертьфинал ЛЧ 04/05. Однако, после завершения карьеры футболиста дела у бразильца шли неважно. Он не смог связать свою жизнь с тренерской работой, пробовал себя в футзале, а сейчас пытается переквалифицироваться в бизнесмена.

 

Дэвид Бекхэм

Англичанин смог добиться невероятных высот как на футбольной арене, так и далеко за её пределами. Он является одной из самых медийных личностей в футбольной среде. Что касается спортивной карьеры, то болельщики запомнили Бекхэма по его "радиоуправляемым" пасам, а также отличному исполнению штрафных ударов. Сейчас Дэвид часто принимает участие в съёмках спортивных программ, приглашается на различные футбольные церемонии, снимается в рекламе, имеет свою линию одежды и парфюмерии, а также снимается в кино.

 

Нападающие

На роль лучших нападающих 21 столетия, подходит много футболистов. Это Салах, Неймар, сильно прибавивший в последние голы Левандовский, Тьери Анри, Руд ван Нистелрой, Рауль, Роналдо. Этот список можно продолжать бесконечно долго, но это не имеет смысла. Ведь есть лучшие среди лучших. И эта тройка известна всем поклонникам футбола.

 

Лионель Месси

Аргентинец выигрывал с Барселоной Лигу Чемпионов, становился обладателем чемпионского титула и кубка Испании, брал суперкубок Европы, а также имеет рекордное на данный момент количество "Золотых мячей". Он по праву является одним из лучших игроков не только в 21 веке, но и за всю историю футбола. Наконец-то Лео смог выиграть и титул со сборной Аргентины, взяв последний кубок Америки. Теперь дело осталось за малым - выиграть Чемпионат Мира по футболу. Но с этим могут быть проблемы, т.к. после перехода в ПСЖ, звёздный аргентинец начал сдавать позиции и уже не демонстрирует привычного всем уровня игры.

 

Криштиану Роналду

Вечный конкурент Лионеля Месси. КриРо обладает отменной техникой, хорошим ударом и имеет отличное голевое чутьё. Чтобы пересчитать его трофеи на клубном уровне, не хватит пальцев обеих рук. На уровне сборных всё гораздо скромнее, и он лишь раз выигрывал чемпионат Европы в составе Португалии. Несмотря на 37-летний возраст, Роналду продолжает демонстрировать высокий уровень игры, что лишний раз доказал в нынешнем сезоне ЛЧ, став одним из лучших бомбардиров группового этапа, забив в каждом матче, в котором выходил на поле. Но в ближайшее время Рон может снова сменить клубную прописку и вернуться в мадридский Реал либо перейти в ПСЖ. Ведь он не доволен политикой клуба, а также новым тренером МЮ, которым стал Ральф Рангник.

 

Златан Ибрагимович

Харизма и непредсказуемость. Именно эти 2 слова как нельзя лучше характеризуют шведскую "машину". Златан имеет достаточно большие габариты, но несмотря на данный факт является очень пластичным и техничным футболистом. За годы карьеры он успел поиграть в ряде европейских чемпионатов, а также пробовал себя в МЛС. И в каждой из команд Ибрагимович запомнился болельщикам и оставил свой вклад в истории. Однако, несмотря на все достижения, швед ни разу не выигрывал ЛЧ. Теперь исправить ситуацию он пытается в Милане, где несмотря на 40-летний возраст стабильно забивает и является одним из лидеров миланского гранда.

 

26 январь 13:30 | : Разное

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