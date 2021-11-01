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Что собой представляют крипто кошельки?

Криптовалюта постепенно становится такой же обыденной вещью, как простые деньги, хотя это, конечно же, не вещь. На ней можно зарабатывать, реализовать свой творческий потенциал. Цифровые монеты хранятся в блокчейне, поэтому держателям надо иметь к ним доступ. Рассмотрим, какую роль в этом играют криптовалютные кошельки.

Что собой представляет crypto wallet

Принято говорить, что держатели хранят криптовалюту в специальных кошельках. На самом деле задание хранилищ несколько иное. Это программа, предоставляющая доступ к блокчейну, на основе которого запущена та или иная монета. Механизм работы криптокошельков заключается в связке публичного и приватного ключей. Если все в порядке, пользователь выполняет транзакции, а система создает новый блок с записями о перемещении коинов. Физически ничего никуда не уходит и не приходит. По принципу работы данный софт делят на:

  • аппаратный,
  • десктопный,
  • мобильный,
  • мультивалютный,
  • бумажный.

Разнообразие подразумевает, что в любом варианте присутствую преимущества и недостатки. Поэтому клиент должен четко понимать, что он будет делать со своими активами. Это поможет правильно определить наиболее подходящий тип ПО. Рейтинг является надежным инструментом для подбора способа доступа к коинам. 

Самые популярные crypto wallets

Использование криптографических монет постепенно начинается в разных сферах финансовой деятельности. Данное платежное средство начинают принимать интернет-магазины, казино. Клиенты ищут удобные способы проведения транзакций и разработчики не заставили их долго ждать. В интернете появились кошельки, предоставляющие доступ к переводам монет. Нельзя выделить абсолютно лучший продукт, однако стоит ознакомиться с обзорами тех, которые считают лучшими многие пользователи.

Payeer является разносторонним сервисом, предоставляющим возможность хранить цифровой капитал и здесь же торговать им. Здесь поддерживаются:

  • Bitcoin,
  • Bitcoin Cash,
  • Etherum,
  • Litecoin,
  • DASH,
  • Ripple и другие разновидности.

Подключено 25 международніх сервисов для оплаты, в том числе картами VISA, MasterCard.

Ledger Nano X — это продукт компании Лэджер, занимающейся разработкой с 2014 года. Ее продукт по сути является блютуз-устройством, умеющим хранить ключи. Со смартфона через Ledger Nano X можно управлять большим количеством активов.

Trust Wallet разработали программисты Binance. Он является приложением, обеспечивающим доступ ко всем сервисам этой биржи. Функционал:

  • торговля криптовалютой,
  • отслеживание графиков и цен,
  • сбор NFT-токенов.

Пользователи оплачивают покупки крипты банковскими картами.

Ledger Nano S — поддерживает много алгоритмов, надежно защищен. Зашифрованную информацию хранят чипы ST31H320 и STM32F04. Если физический носитель потеряется, доступ к блокчейну будет восстановлен с помощью специальной программы.

Blockchain.com доступен как мобильное приложение для платформ iOS, Андроид, есть веб-версия. Поддерживает транзакции с фиатом — долларами, евро, фунтами. Разрешается использовать в 200 странах.  

При выборе софта надо иметь в виду, что для хранения незначительных сумм и частых операций с ними лучше подойдут «горячие кошельки», которые постоянно подключены к интернету. Большое количество монет предпочтительно держать на «холодном» ПО без постоянного подключения к сети. 

Источник crypto.ru

21 январь 07:23 | : Разное

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