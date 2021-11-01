Главные преимущества анимационной видео рекламы

Анимационный видеоролик — достаточно универсальный формат для большинства компаний, которые хотят прорекламировать свои товары или услуги. Постановочные видеоролики не каждому по карману. Репортажные не всегда возможны — порой бизнесу нечего показать, кроме небольшого офиса. В этом случае как раз стоит обратить внимание на анимационные видеоролики.
Рекламный видеоролик заказать сегодня не сложно и достаточно бюджетно. Анимационный видеоролик может быть создан при помощи анимации готовых или специально разработанных графических материалов.
Разновидности анимационных роликов
Анимационные ролики легче всего разделить по сложности производства.
- Простой — анимационный ролик, сделанный из готовых графических материалов, футажей. Материалы либо предоставляются заказчиком, либо берутся из открытых источников в интернете. В создании участвует только моушн-дизайнер. Такие ролики обычно самые дешевые.
- Сложный — анимационный ролик, графические материалы в котором рисует художник-аниматор. А уже после этого с ними работает моушн-дизайнер, анимируя эти объекты. Такие ролики дороже простых в несколько раз за счет дороговизны работы художника.
Когда нужен аимационный видеоролик?
Наконец-то перейдем к преимуществам анимационного видеоролика.
- Небольшой бюджет на видеорекламу. Это первая, но не основная причина. Стоимость коротких анимационных видеороликов в регионах варьируется, как правило, от 5 до 50 тысяч рублей.
- Рекламируемый объект нематериален. Вторая причина уже более существенна. Не каждый бизнес производит какой-то собственный товар или располагает впечатляющими торговыми павильонами, производственными площадками. Многие услуги тоже наглядно не презентуешь. Это касается интеллектуальных услуг, интернет-сервисов, мультимедиа-услуг, стартапов, небольших производств, незавершённых строек и многих других. Анимация позволяет схематично и красиво визуализировать то, что необходимо донести для целевой аудитории.
- Стиль компании или бренда тесно связан с анимацией. Это не частый случай, но бывает и такое. Компания может использовать анимационную стилистику во всём, начиная от оформления постов в социальных сетях и заканчивая маркировкой продукции. В таком случае анимационный видеоролик очень удачно впишется в общую концепцию компании или бренда.
Анимационный видеоролик — отличный выбор для любой компании. В одних случаях он позволяет сильно сэкономить, в других — положительно выделиться и подчеркнуть свой стиль. Ведь хорошая анимация — это круто.