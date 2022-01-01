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Основные преимущества инфографики

Что такое инфографика?

Информационные технологии развиваются стремительно. Появляются новые способы донести информацию до потребителя в наиболее удобном виде, благодаря которым можно быстро получить наглядную выжимку из объемного материала. Речь пойдет об инфографике.

В этой статье вы узнаете, что такое инфографика, какие её преимущества и сферы применения.

Что такое инфографика

Научно доказано, что большинство людей являются визуалами, то есть большую часть информации намного проще воспринимают глазами.

Инфографика – это направление дизайна, с помощью которого визуализируется информация, тем самым облегчая её восприятие. Сочетает в себе текст, графические элементы, рисунок, графики, диаграммы, схемы.

Основные преимущества инфографики

1) Информативность – из большого объёма информации выбраны основные моменты.

2) Лёгкость восприятия – визуальная информация воспринимается и запоминается лучше, чем текст.

3) Привлекательность – люди обращают внимание на яркие картинки и любят их рассматривать.

4) Убедительность – все аргументы попадают точно в цель.

5) Мобильность – пользователи социальных сетей охотнее делятся картинками, чем текстом.

Где применяют инфографику

Каждый в своей жизни уже встречался с инфографикой. Различные плакаты с информацией в поликлинике, в школе и других общественных организациях, таблички в поездах, автобусах — это всё она! Инфографику можно применить везде, где необходимо предоставить информацию.

Широкое распространение видео инфографика цена на изготовление которой сегодня вполне доступная для предпринимателей, получила в рекламе, так как помогает эффективно рассказать о товаре или услуге. А также мотивировать потенциального клиента на покупку.

Инфографика для создания презентаций – отличное решение! Позволит запомнить большой объём информации.

В современных организациях использование инфографики стало важной составляющей текущей работы. Так как её применение помогает более эффективно продемонстрировать отчеты, создать презентацию компании, повысить уровень обучения персонала.

Интерес к инфографике за последние годы значительно вырос. Это направление дизайна всё больше развивается и набирает популярность. И это неудивительно, ведь инфографика — это отличный способ привлечь внимание, предоставить анализ данных, сгруппировать информацию.

11 январь 06:20 | : Разное

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