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ПСЖ – “Реал”: главное противостояние на стадии ⅛ Лиги чемпионов

Жеребьевка стадии плей-офф Лиги чемпионов в этот раз получилась скандальной. Впервые ее пришлось проводить повторно, поскольку организаторы ошиблись при формировании корзин команд. В итоге болельщики все же получили 8 пар, представители которых будут бороться за победу в главном клубном турнире Старого света.

Центральным противостоянием на этой стадии станет встреча ПСЖ и “Реала”. Перед началом турнира шансы команд оценивались по-разному. С одной стороны, парижане плотно “закупились”, подписав контракты с:

  • Вейналдумом;
  • Доннаруммой;
  • Месси;
  • Серхио Рамосом;
  • Хакими;
  • Мендешем.

Однако матчи группового этапа продемонстрировали, что пока команде явно не хватает баланса. Да, в атаке многое получается за счет индивидуального мастерства лидеров, но серьезной сыгранности между форвардами и другими линиями нет.

Что касается “Реала”, то команду хоть традиционно и причисляют к фаворитам ЛЧ, но перед текущей кампанией это было, скорее, условно. В стане “сливочных” по-прежнему многое зависит от опытных ветеранов вроде Бензема или Модрича. Однако им далеко за 30 и постоянно выкладываться будет проблематично. 

Но на групповой стадии “Реал” удивил. Команда выиграла пять матчей из шести, демонстрируя при этом зрелищный и атакующий футбол. При Анчелотти заново раскрылся Винисиус, который до этого 2-3 сезона не оправдывал авансы.

Теперь нет сомнений, что нас ждет интересное двухматчевое противостояние. Найти бесплатные прогнозы на спорт, которым можно доверять, на матчи с участием указанных команд, можно на Betauth. Здесь свое мнение высказывают многие эксперты.

Кто будет фаворитом дуэли

ПСЖ и “Реал” встречались в ⅛ Лиги чемпионов в 2018 году, однако за 4 года обе команды серьезно поменялись. Состав парижан стал более звездным, у “сливочных” больше нет Роналду. На бумаге команда Почеттино выглядит сильнее, однако отсутствие слаженного взаимодействия между игроками может сыграть с ней злую шутку.

В “Реале”, наоборот, никто не ожидал таких результатов от Анчелотти. По итогам первого круга команда уверенно лидирует в Примере, да и групповую стадию прошла уверенно. Многие футболисты прогрессируют и видно, что итальянец создал в раздевалке отличную атмосферу.

Противостояние обещает быть интересным и вряд ли одной из сторон в нем можно отдать очевидное преимущество.  

28 декабрь 15:06 | : Разное

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