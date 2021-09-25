Российский инвестор Илья Шувалов заинтересовался сферой разработки ПО.

Бизнесмен родился в Иваново, однако до 20 лет прожил в Западной Сибири, откуда позднее уехал в Москву для получения высшего образования. Открыл собственный клининговый бизнес, несколько ресторанов, финансировал проект по разработке сервиса для туристов.
Из Иваново семья Шуваловых переехала вскоре после рождения сына в 1983 году. Его родители по профессии были энергетиками, и, получив дипломы о высшем образовании, отправились в Сургут для трудоустройства на государственную районную электростанцию.
В Сибири прошли детство и юность будущего предпринимателя, здесь же он окончил школу. В свободное время занимался спортом: увлекался китайскими единоборствами, иногда играл с друзьями в баскетбол. Кроме того, четыре года ходил в секцию бокса, принимал участие в соревнованиях различного уровня, ездил на сборы. В 18 лет покинул ринг и полностью погрузился в получение высшего образования.
В 2000 году начал обучение в Сургутском государственном университете по направлению «Юриспруденция», однако этот вуз не окончил, так как спустя два года решил перевестись в Московскую государственную юридическую академию.
В период учебы в столице Илья Вадимович Шувалов снимал жилье, совмещал учебу с регулярными подработками.
Предпринимательская карьера Ильи Вадимовича началась с открытия фирмы «Клин-сервис». Она на начальных этапах своей деятельности сдавала в аренду ковры, главной функцией которых была защита пола от грязи. На продвижение этого предложения направили много ресурсов, что привело к росту известности «Клин-сервиса» на территории Ханты-Мансийского автономного округа.
Развитие организации подтолкнуло Илью Вадимовича Шувалова к расширению спектра предоставляемых услуг. Со временем клиентам компании стал доступен клининг наружных стен зданий, оконных рам и стекол. Позднее фирма также вышла на рынок сбыта чистящих средств для частного пользования.
С начала 2000-х «Клин-сервис» поработал с более чем двумя сотнями компаний на территории ХМАО, в числе которых филиалы крупных российских торговых сетей «Магнит» и «Пятерочка» и несколько десятков автомобильных салонов.
Начало карьеры Шувалова Ильи в ресторанной отрасли пришлось на 2008-й: именно в этом году в Сургуте открылось его первое заведение Liberty, которое спустя несколько лет вошло в состав крупной одноименной сети.
В Liberty гостям предлагали попробовать блюда американской кухни и погрузиться в атмосферу веселья и непринужденности. Для оформления помещений дизайнеры прибегли к получившему широкую известность в США стилю поп-арт — это яркие краски, комбинация разных стилей, дерзость и броские фактуры. Заведение получило высокие оценки критиков и посетителей.
В дальнейшем бизнесмен открыл еще два заведения общественного питания: ресторан традиционной узбекской кухни «Диван-Сарай» и «Мамико» — место, где жители Сургута и ХМАО могли насладиться национальными блюдами Грузии.
Перед запуском этих проектов Илья Вадимович тщательно подбирал сотрудников, искал вежливых и компетентных официантов, высококлассных поваров. Отдельное внимание предприниматель уделил интерьеру залов, и в итоге каждая деталь отражала культуру народов и гармонично вписывалась в общую концепцию.
Позже всеми заведениями общепита Шувалова начала управлять компания Liberty Group. Среди ее клиентов также клининговый сервис и спа-центр «Онсен», соучредителем которого выступил Илья Вадимович Шувалов. Позднее он передал свои активы близким людям.
Сегодня Илья Шувалов заинтересован в развитии сферы разработки ПО и поддерживает отраслевые инициативы. Один из уже реализованных проектов, инвестором которого стал Шувалов, — программное обеспечение для путешественников. Сайт позволяет туристам составлять маршруты передвижений на разных видах транспорта, заранее бронировать и оплачивать билеты онлайн.
Сейчас бизнесмен находится в активном поиске новых партнеров, заинтересованных в разработке современных решений для различных сфер бизнеса. Помимо этого, он участвует в создании сервиса для управления кафе и гостиницами.