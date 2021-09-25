Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Российский инвестор Илья Шувалов заинтересовался сферой разработки ПО.

Предпринимательская карьера российского инвестора Ильи Шувалова

Бизнесмен родился в Иваново, однако до 20 лет прожил в Западной Сибири, откуда позднее уехал в Москву для получения высшего образования. Открыл собственный клининговый бизнес, несколько ресторанов, финансировал проект по разработке сервиса для туристов.

Биография предпринимателя

Из Иваново семья Шуваловых переехала вскоре после рождения сына в 1983 году. Его родители по профессии были энергетиками, и, получив дипломы о высшем образовании, отправились в Сургут для трудоустройства на государственную районную электростанцию.

 

В Сибири прошли детство и юность будущего предпринимателя, здесь же он окончил школу. В свободное время занимался спортом: увлекался китайскими единоборствами, иногда играл с друзьями в баскетбол. Кроме того, четыре года ходил в секцию бокса, принимал участие в соревнованиях различного уровня, ездил на сборы. В 18 лет покинул ринг и полностью погрузился в получение высшего образования.

 

В 2000 году начал обучение в Сургутском государственном университете по направлению «Юриспруденция», однако этот вуз не окончил, так как спустя два года решил перевестись в Московскую государственную юридическую академию.

 

В период учебы в столице Илья Вадимович Шувалов снимал жилье, совмещал учебу с регулярными подработками.

Первый бизнес

Предпринимательская карьера Ильи Вадимовича началась с открытия фирмы «Клин-сервис». Она на начальных этапах своей деятельности сдавала в аренду ковры, главной функцией которых была защита пола от грязи. На продвижение этого предложения направили много ресурсов, что привело к росту известности «Клин-сервиса» на территории Ханты-Мансийского автономного округа.

 

Развитие организации подтолкнуло Илью Вадимовича Шувалова к расширению спектра предоставляемых услуг. Со временем клиентам компании стал доступен клининг наружных стен зданий, оконных рам и стекол. Позднее фирма также вышла на рынок сбыта чистящих средств для частного пользования.

 

С начала 2000-х «Клин-сервис» поработал с более чем двумя сотнями компаний на территории ХМАО, в числе которых филиалы крупных российских торговых сетей «Магнит» и «Пятерочка» и несколько десятков автомобильных салонов. 

Liberty, «Диван-Сарай» и «Мамико»

Начало карьеры Шувалова Ильи в ресторанной отрасли пришлось на 2008-й: именно в этом году в Сургуте открылось его первое заведение Liberty, которое спустя несколько лет вошло в состав крупной одноименной сети.

 

В Liberty гостям предлагали попробовать блюда американской кухни и погрузиться в атмосферу веселья и непринужденности. Для оформления помещений дизайнеры прибегли к получившему широкую известность в США стилю поп-арт — это яркие краски, комбинация разных стилей, дерзость и броские фактуры. Заведение получило высокие оценки критиков и посетителей.

 

В дальнейшем бизнесмен открыл еще два заведения общественного питания: ресторан традиционной узбекской кухни «Диван-Сарай» и «Мамико» — место, где жители Сургута и ХМАО могли насладиться национальными блюдами Грузии.

 

Перед запуском этих проектов Илья Вадимович тщательно подбирал сотрудников, искал вежливых и компетентных официантов, высококлассных поваров. Отдельное внимание предприниматель уделил интерьеру залов, и в итоге каждая деталь отражала культуру народов и гармонично вписывалась в общую концепцию.

 

Позже всеми заведениями общепита Шувалова начала управлять компания Liberty Group. Среди ее клиентов также клининговый сервис и спа-центр «Онсен», соучредителем которого выступил Илья Вадимович Шувалов. Позднее он передал свои активы близким людям.

Интерес к IT-сфере

Сегодня Илья Шувалов заинтересован в развитии сферы разработки ПО и поддерживает отраслевые инициативы. Один из уже реализованных проектов, инвестором которого стал Шувалов, — программное обеспечение для путешественников. Сайт позволяет туристам составлять маршруты передвижений на разных видах транспорта, заранее бронировать и оплачивать билеты онлайн.

 

Сейчас бизнесмен находится в активном поиске новых партнеров, заинтересованных в разработке современных решений для различных сфер бизнеса. Помимо этого, он участвует в создании сервиса для управления кафе и гостиницами.

22 декабрь 11:37 | : Разное

Главные новости


Бочка мёда с рюмкой дёгтя. Послевкусие от V Arctic Open
Отгремел V Arctic Open. Список победителей

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2021 (289)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20