Современный беттинг: партнерские программы для пассивного дохода

Возможность делать выгодные ставки на спорт сегодня привлекает очень многих. Букмекерские конторы борются за свою конкурентоспособность, благодаря все более эксклюзивные условия – бонусы для новичков, участие в программе лояльности, розыгрыши ценных призов и т.д. Кроме того, букмекеры пытаются охватить как можно больше спортивных дисциплин и актуальных событий, чтобы привлечь новых пользователей и удержать уже существующих.
Для таких контор беттинг партнерская программа представляет собой простой, но очень успешный способ привлечения аудитории. Участники партнерок при этом могут получить стабильный пассивный доход, не прикладывая значительных усилий. В итоге обе стороны оказываются в плюсе, что и стало залогом растущей популярность данный программ.
Принцип работы беттинг партнерок не имеет никаких сложностей. Сначала потенциальный участник программы выбирает оффера для продвижения – букмекерскую контору, которую он считает надежной и перспективной. Далее ему предоставляются уже готовые рекламные материалы, с помощью которых необходимо привлекать новых бетторов на сайт БК. Размещать рекламу необходимо с учетом требований программы, но источники трафика могут использоваться разные – Google, социальные сети и т.д.
Возможность получения достойной прибыли при этом во многом зависит от того, насколько грамотно выбран оффер. Важно учитывать сразу несколько критериев. Например, большое значение имеет то, на какие страны работает БК. Оптимальный вариант – это СНГ, Европа, США, ведь именно их жители больше остальных увлекаются беттингом.
Прежде чем отдать предпочтение той или иной конторе, ее стоит самостоятельно протестировать. Обзоры и отзывы часто оказываются недостаточно объективными, поэтому личное мнение не помешает. Следует проверить, насколько удобно регистрироваться на сайте БК, сколько необходимо внести при первом пополнении, какой является роспись событий и т.д. Если человеку контора действительно кажется привлекательной и выгодной, он может смело подключаться к ее партнерской программе.
Немаловажным критерием является и то, каким именно способов удастся получить прибыль за участие в партнерке. Выделяют два основных варианта:
Некоторые партнерские программы (например, от БК Париматч) позволяют воспользоваться гибридной моделью, которая объединяет оба варианта.