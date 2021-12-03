Как эффективно сделать ремонт квартиры в Праге

Даже новый дом уже через несколько лет нуждается в обновлении интерьера, ведь у отделки, как и у каждой вещи есть свой срок. Спустя несколько лет она становится менее привлекательной и не соответствует современным модным тенденциям. При этом выполнять капитальный ремонт в квартире нет никакого смысла.
Косметический тип подразумевает экономный вариант. Специалисты осуществляют такие услуги как покраска стен и потолка, замена напольного покрытия, оклейка обоев, замена дверей и окон. Такой вариант ремонта предполагает все, что не связано с изменением планировки помещения. Это может быть комплексный ремонт квартиры под ключ или отдельные варианты услуг по согласованию с рабочими.
Если вас интересует качественный косметический ремонт квартиры в Праге, обращайтесь в компанию MistrHouse. Опытные специалисты выполнят все необходимые работы в соответствии с утвержденным планом, согласно технологии так, чтобы новый интерьер радовал хозяев долгие годы.
Любой косметический ремонт не обходится без подготовительного этапа. Необходимо вынести из комнаты всю мебель, бытовые приборы. Если предметы имеют большие габариты, вынести их из помещения нельзя, то лучше накрыть специальной плотной пленкой, чтобы они не испортились в процессе. Если предполагается замена пола, то придется вынести из комнаты все. Иногда мебель разбирают и собирают заново. Это временные сложности и трудности, без которых не обходится ни один косметический ремонт в квартире.
Если вы хотите покрасить стены и потолки, защитите напольное покрытие той же пленкой или листами фанеры, плинтуса заклейте малярным скотчем. После подготовки начинается этап демонтажа старого покрытия. Нужно по возможности убрать все обои и краску, тогда конечный результат будет впечатляющим.
Поверхности следует обработать грунтовым составом.
После высыхания нанести слой шпаклевки для выравнивания стен, потолка.
Когда материал полностью высохнет, его нужно зашкурить. Это наиболее грязный этап работы, повсюду будут остатки штукатурки. Прежде чем приступать к дальнейшей покраске, нужно хорошо очистить помещение.
После этого мастера переходят к заключительному этапу.
Сначала красят потолок, при этом используют валик, ванночку для краски. Далее приступают к покраске или оклейке обоев. При этом важно не только подгонять рулон под размер высоты стен, но и обращать внимание на стык рисунка. Когда обои будут подсыхать, нельзя открывать окна, в комнате не должно быть сквозняков, иначе вся работа будет насмарку. Завершающим этапом обновления помещения является замена пола.
Выполнять косметический ремонт квартиры может сам владелец, но лучше доверить это дело опытным профессионалам, таким как представлены на сайте https://mistrhouse.cz/ и которые выполнят весь комплекс работ качественно и быстро. Специалисты сами подготавливают комнату, при необходимости очищают помещение от пыли и грязи.
Если вы планируете делать все самостоятельно, вам лучше знать такие нюансы:
- остатки старой краски на потолках и стенах снимают шпателем из стали, а затем зачищают наждачной бумагой;
- побелку, как и обои, прежде чем удалить, лучше предварительно размочить при помощи мягкого валика, пропитанного водой;
- потолки можно не только красить, но и белить, отделать полистирольной плиткой или декоративной штукатуркой, заказать натяжное полотно;
чтобы в клею для обоев не образовались комочки, раствор замешивают энергично, а жидкость подливают тонкой струей.
Эти важные советы позволяют учитывать всю специфику косметического ремонта. Вы можете сделать его самостоятельно или контролировать работу исполнителя.