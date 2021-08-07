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Есть ли шанс на еврокубки у Арсенала

Новый сезон в Английской Премьер-Лиге уже давно стартовал и можно уверенно делать свои первые выводы о том, как выступят команды, в частности Арсенал. Так, «канониры» начали просто ужасно, проиграв три игры подряд, но в последних четырех смогли выровняться, выиграв три матча и один сведя к ничейному результату. Если у вас есть свои соображения по поводу того, как команда будет играть далее, то регистрируйтесь в 1xBet Moldova и делайте свои ставки на выступления клуба.

Вряд ли даже самые заядлые скептики могли представить, что команда Артеты начнет сезон так плохо, а игра «пушкарей» так деградирует. Тренер был на грани увольнения, но все же смог поставить игру, и команда начала показывать результаты. Такая неуверенная игра уже не первый год характерна для Арсенала, что не может не расстраивать болельщиков. Но все же впереди еще довольно много игр и у лондонцев есть возможность улучшить свои результаты, заняв место в зоне еврокубков. Если вы верите, что Арсеналу это удастся, то регистрируйтесь на сайте 1xBet в Молдове и заключайте свои пари.

 

На какие результаты могут рассчитывать болельщики
То, как начали сезон «пушкари» — это лучшее отражение общей ситуации в команде. После ухода Арсена Венгера клуб опускается все ниже и ниже, давно не показывая хороших результатов. Сможет ли команда в этом сезоне занять нужное место в таблице? Вероятность и возможности есть, но 100% гарантировать это никто не может. Если вы не хотите пропустить ни одной игры Арсенала, то установите приложение, выполните 1xBet вход через телефон и следите за результатами в любом месте, где есть интернет.

С уверенностью говорить, что команда сможет занять место в зоне еврокубков нельзя, но для этого есть некоторые предпосылки:

  • Хороший календарь. Да, в прошлом сезоне «канониры» оказались низко в турнирной таблице и не попали в еврокубки, но именно это разгружает их календарь, так как нет необходимости играть на два фронта.
  • У клуба есть отличные игроки, в том числе и молодежь, например, Смит-Роу и Сакки. Они должны набраться опыта и уверенности, став лидерами команды на ближайшие годы.
  • Есть звездные игроки, которые способны «тащить» клуб на своем индивидуальном мастерстве. К таким относятся Обамеянг, Эдегор, Ляказетт и так далее.

Этих факторов может вполне хватить для того, чтобы Арсенал поборолся за высокие места в АПЛ. Чтобы следить за играми команды и не пропустить ни одну игру, войдите в аккаунт 1xBet через телефон и наслаждайтесь ставками. 

 

11 ноябрь 17:45 | : Разное

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