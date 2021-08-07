Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Увлекательные ставки онлайн на спорт Пин Ап

Pin Up — лицензированная букмекерская контора, ориентирующаяся на русскоязычную аудиторию. Она выделяется широкой линией на спортивные и киберспортивные дисциплины, удобными платежными системами для пополнения депозита и вывода средств, развитой программой лояльности и службой технической поддержки, которая круглосуточно и бесперебойно работает. Если делать ставки онлайн на спорт пин ап ру, то можно не только повысить интерес к спортивным событиям, но и получить солидное вознаграждение.

Возможности сайта БК Пинап

Официальный сайт этого букмекера доступен для жителей России и стран СНГ. Он отличается привлекательным дизайном и понятной навигацией. В графическом оформлении преобладает белый, зеленый и красный цвет. В верхней панели располагается оригинальный логотип букмекерской компании Пин Ап, кнопки регистрации и авторизации, основные разделы, посвященные ставкам на спорт и киберспорт, турнирам, бонусной программе и новостям. Слева находится линия, справа — ставочный купон и красочные баннеры, которые информируют игроков о действующих бонусах и предстоящих матчах. Чтобы делать онлайн ставки на спорт, нужно открыть учетную запись. Регистрация на игровом портале состоит из нескольких основных этапов:

  • игроку необходимо зайти на главную страницу и нажать на красную кнопку с надписью «Регистрация»,
  • заполнить все поля в открывшейся анкетной форме, указав номер телефона, электронную почту, фамилию и имя, дату рождения, пол, страну проживания и валюту,
  • далее требуется поставить галочку о согласии с правилами букмекера и подтвердить электронную почту.

Пользователи с подтвержденными аккаунтами могут совершать онлайн ставки на реальные деньги, принимать участие в акциях или получать бонусы и фрибеты. Для владельцев телефонов и планшетов на базе ОС Android и IOS предусмотрена мобильная версия сайта Pin Up bet, которая по оформлению и функционалу не уступает своему десктопному аналогу. Используя портативное устройство, игрок сможет заключить пари в любое время.

Ставки на спорт и коэффициенты в БК Пин Ап

В линии букмекера представлено более 30 видов спорта, включая киберспортивные дисциплины (Overwatch, Warcraft III, Dota 2, League of Legends, CS:GO). Доступны топовые чемпионаты, международные и континентальные турниры, низшие лиги и дивизионы. Pin Up букмекер предлагает заключить пари на следующие спортивные дисциплины:

  • баскетбол,
  • хоккей,
  • футбол,
  • водное поло,
  • волейбол,
  • дартс,
  • теннис.

На популярные футбольные матчи дается более 100 позиций. Игрок может поставить на основной исход, тотал больше или меньше, угловые, красные и желтые карточки или на индивидуальную статистику спортсмена. Для топовых матчей выставляются высокие коэффициенты. Средняя маржа в прематче варьируется от 6% до 7%.

БК ПИНАП создает для игроков комфортные условия, чтобы они смогли делать ставки на спорт и оперативно выводить выигранные деньги. Этот букмекер ведет честное сотрудничество с клиентами.

11 ноябрь 17:21 | : Разное

Главные новости


От лося до Ленина, или Красные лицемеры
Россия становится Арктической сверхдержавой

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2021 (133)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20