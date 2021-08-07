12-й тур Бундеслиги: обзор матчей фаворитов чемпионата

Уже 20-го ноября продолжится одна из главных европейских футбольных лиг – немецкая Бундеслига. В этом чемпионате участвуют команды, которые претендуют на звание лучших клубов мира. В рамках 12-го тура пройдет несколько интересных матчей, а также зрители увидят выступления главных фаворитов чемпионата, на которые будет интересно посмотреть. Кто сыграет с фаворитами? Как могут закончиться матчи? Какие аутсайдеры могут удивить? А сделать ставки на футбол вам поможет сайт footwagers.com.
Открывающий матч тура, в котором будет участвовать главный фаворит Бундеслиги. Многие аналитики называют «Баварию» лучшим клубом мира и не без оснований. На данный момент клуб доминирует в Бундеслиге, имея на счету лишь одно поражение в 11-ти матчах. В это же время «Аугсбург» - это один из главных аутсайдеров чемпионата. Прямо сейчас клуб занимает в 16-оем место, имея на своем счету лишь две победы в 11-ти матчах. Поэтому в данном противостоянии очевидным фаворитом является «Бавария», когда «Аугсбург» - безусловный аутсайдер. Однако нельзя забывать о том, что «Бавария» уже имеет одно поражение в сезоне, при этом фаворит проиграл клубу «Айнтрахт Франкфурт», который также является одним из аутсайдеров Бундеслиги. Поэтому нужно обратить внимание на этот матч, а его результат не так очевиден.
«Боруссия» в этом сезоне также является очень сильным клубом, хоть и не таким, как «Бавария». Дортмундский клуб обыгрывает все слабые команды и показывает высокий уровень игры в матчах с клубами своего уровня. Из 11-ти матчей в этом сезоне «Боруссия» выиграл 8 и сейчас продолжает набирать форму. В это же время «Штутгарт» борется за возможность остаться в Бундеслиге с начала сезона. На данный момент клуб находится на грани вылета, проиграв два последних матча. Конечно, очевидным исходом матча будет победа «Боруссии», однако именно в таких матчах происходят главные сенсации, и, учитывая важность матча для «Штутгарта», аутсайдер может показать зубы.
Самая интересная встреча из всех матчей фаворитов в этом туре. Хоть этот матч и выглядит как очередное противостояние очевидного фаворита и безусловного аутсайдера, однако «Айнтрахт Франкфурт» - это тот клуб, который в прошлом туре обыграл «Баварию», поэтому игра будет очень интересной, ведь даже безусловный аутсайдер может победить в этой встрече.