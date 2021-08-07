Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

12-й тур Бундеслиги: обзор матчей фаворитов чемпионата

Уже 20-го ноября продолжится одна из главных европейских футбольных лиг – немецкая Бундеслига. В этом чемпионате участвуют команды, которые претендуют на звание лучших клубов мира. В рамках 12-го тура пройдет несколько интересных матчей, а также зрители увидят выступления главных фаворитов чемпионата, на которые будет интересно посмотреть. Кто сыграет с фаворитами? Как могут закончиться матчи? Какие аутсайдеры могут удивить? А сделать ставки на футбол вам поможет сайт footwagers.com.

Список матчей

 

  1. «Аугсбург» - «Бавария».

Открывающий матч тура, в котором будет участвовать главный фаворит Бундеслиги. Многие аналитики называют «Баварию» лучшим клубом мира и не без оснований. На данный момент клуб доминирует в Бундеслиге, имея на счету лишь одно поражение в 11-ти матчах. В это же время «Аугсбург» - это один из главных аутсайдеров чемпионата. Прямо сейчас клуб занимает в 16-оем место, имея на своем счету лишь две победы в 11-ти матчах. Поэтому в данном противостоянии очевидным фаворитом является «Бавария», когда «Аугсбург» - безусловный аутсайдер. Однако нельзя забывать о том, что «Бавария» уже имеет одно поражение в сезоне, при этом фаворит проиграл клубу «Айнтрахт Франкфурт», который также является одним из аутсайдеров Бундеслиги. Поэтому нужно обратить внимание на этот матч, а его результат не так очевиден.

  1. «Боруссия» - «Штутгарт».

«Боруссия» в этом сезоне также является очень сильным клубом, хоть и не таким, как «Бавария». Дортмундский клуб обыгрывает все слабые команды и показывает высокий уровень игры в матчах с клубами своего уровня. Из 11-ти матчей в этом сезоне «Боруссия» выиграл 8 и сейчас продолжает набирать форму. В это же время «Штутгарт» борется за возможность остаться в Бундеслиге с начала сезона. На данный момент клуб находится на грани вылета, проиграв два последних матча. Конечно, очевидным исходом матча будет победа «Боруссии», однако именно в таких матчах происходят главные сенсации, и, учитывая важность матча для «Штутгарта», аутсайдер может показать зубы.

  1. «Фрайбург» - «Айнтрахт Франкфурт».

Самая интересная встреча из всех матчей фаворитов в этом туре. Хоть этот матч и выглядит как очередное противостояние очевидного фаворита и безусловного аутсайдера, однако «Айнтрахт Франкфурт» - это тот клуб, который в прошлом туре обыграл «Баварию», поэтому игра будет очень интересной, ведь даже безусловный аутсайдер может победить в этой встрече.

11 ноябрь 14:47 | : Разное

Главные новости


От лося до Ленина, или Красные лицемеры
Россия становится Арктической сверхдержавой

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2021 (133)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20