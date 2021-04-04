Что такое скоринг контрагентов и зачем его проводят в бизнесе

Проверка компаний совершенствуется. Становятся все функциональнее информационные системные интеграторы. ФНС быстрее и точнее выявляет ненадежные и подозрительные компании. Сотрудничество с такими компаниями увеличивает налоговые риски для добросовестного налогоплательщика. Что делать последнему для минимизации рисков? Ответ очевиден: проверять всех и каждого.
Проверка контрагентов давно перестала быть необязательной мерой. Пренебрежение ею грозит увеличением налогового бремени за счет неполученных вычетов и сделанных налоговиками доначислений. О том, как применяется небезызвестная статья 54.1 НК РФ, кому и за что могут доначислить налоги, ФНС подробно рассказала в письме №БВ-4-7/3060 от 10.03.2021.
Сегодня становится очевидной необходимость построения надежной системы проверки контрагентов. И если раньше такую систему делали частью управления бизнесом преимущественно крупные, а также средние профильные и мультиотраслевые компании, то сейчас это актуально для каждого. Современный бизнес во многом зависит не только от действий и решений самого предпринимателя, но и от надежности его контрагентов.
В идеале рисками контрагентов необходимо управлять. Но такие процессы являются достаточно дорогостоящими. Средний и мелкий бизнес не всегда может предусмотреть соответствующие статьи в бюджете. Что же касается проверки контрагентов как метода минимизации налоговых рисков, она серьезных затрат не требует, может быть вообще бесплатной. Чаще всего проверка проводится по одному или нескольким системным интеграторам при заключении договора.
Проверка или скоринг?
Обычная проверка контрагента, как правило, предусматривает получение и анализ информации о налоговом статусе компании, наличии/отсутствии задолженности, достоверности сведений в госреестрах. Этой информации может оказаться вполне достаточно для минимизации налоговых рисков. Если компания заинтересована в комплексной оценке надежности контрагента, не обойтись без дополнительной информации с помощью интеграции данных по АПИ. Здесь на смену простой проверке приходит скоринговый подход.
Разница между классической проверкой и скорингом существенная. В первом случае оценивается только открытая публичная информация о контрагенте. Какие сведения доступны, как часто они обновляются в реестрах, зависит от законодательства РФ. Скоринг же позволяет дополнительно оценить риски ликвидности, кредитные риски, вероятность неплатежеспособности контрагента, его бизнес-риски. То есть минимизация налоговых рисков, связанных с применением ст. 54.1 НК РФ, – это лишь часть схемы.
Поскольку для современного бизнеса любого сектора, в том числе МСП, важно не только наличие контрагентов как таковых, но и их надежность (минимальный риск банкротства при резвом изменении экономической ситуации, например), комплексная проверка становится все более востребованной.
Скоринг в динамике
Скоринговый подход к оценке контрагента сложнее стандартной проверки на предмет налоговых рисков. Он предусматривает построение многокомпонентной системы, использование определенных ресурсов для обработки и анализа информации. Скоринговые расчеты сегодня предлагаются некоторыми системными интеграторами. Но стоит отметить, что их оценки весьма условны.
Полноценная скоринговая система учитывает ключевые события, влияющие на бизнес контрагента, и дает достаточно достоверную информацию о его надежности в ближайшей и долгосрочной перспективе. Правда, такая система нуждается в постоянной настройке. Без подтверждения актуальности оцениваемых показателей невозможно получить достоверный результат.