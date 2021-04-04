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Что такое магнитный сепаратор и для чего он используется?

Во многих отраслях промышленности требуется очищение материалов и сырья от мелких частиц железа, попадающих в них по разным причинам. Для этой цели и используются магнитные сепараторы, а отделения железа происходит под действием мощного магнитного поля. Яркий пример ? применение таких устройств при очистке зерна. Оно проходит через сепаратор, где освобождается от содержащих металл примесей, и становится готовым для дальнейшей обработки.

Для каждого предприятия, нуждающегося в такой технике, очень важно выбрать тот сепаратор, который бы лучше всего соответствовал нуждам производства. Заказывать магнитные сепараторы разных моделей лучше всего в Группе Компаний МАГНИТ. Покупатель в любое время может посетить сайт фирмы, ознакомиться с видами оборудования или воспользоваться консультацией менеджера. При необходимости специалист компании всегда готов выехать на производство с целю определения эффективности работы имеющихся сепараторов и дать рекомендации по способу их установки и особенностям правильной эксплуатации.

Классификация магнитных сепараторов

В такой технике могут использоваться ферритовые или неодимовые магниты. Первые имеют доступную стоимость, однако не слишком сильны и подходят для извлечения крупных железных частиц. Для более тщательной очистки с удалением мельчайших вкраплений железа используются неодимовые магниты. Они обладают большой мощностью, однако стоят ощутимо дороже ферритовых.

Существуют плоские, стержневые, решётчатые и барабанные магнитные сепараторы. Первые два вида подходят для очистки жидких и (или) сыпучих материалов. К примеру, устройства стержневого типа очень удобно размещать в трубах, по которым проходит жидкий материал.

Решётчатый сепаратор представляет собой встраиваемую в трубу намагниченную рамку, задерживающую металл во время прохождения сырья. Такие устройства обеспечивают высокую степень очистки материала и имеют среднюю стоимость.

Самыми мощными являются барабанные очистители. Они активно используются на предприятиях по производству стекла для тщательного очищения сырья от нежелательных железных примесей. Металл притягивается к намагниченным поверхностям, после чего скапливается в специальном отсеке. Устройства барабанного типа способны улавливать даже самые мелкие частички железа, поэтому очищение материала становится очень качественным.

07 сентябрь 06:42 | : Разное

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