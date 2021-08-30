Что такое "поведенческие факторы" и как они влияют на продвижение сайта

Поведенческие факторы сегодня играют одну из решающих ролей в продвижении сайтов, особенно став актуальными после, якобы, отмены Яндексом ранжирования, исходя и составляющей ссылочной массы.
Давайте сейчас рассмотрим основные моменты, которые раскроют нам смысл поведенческих факторов, их преимущества и эффективность для продвижения сайта.
Что такое поведенческие факторы?
Поведенческие факторы демонстрируют все действия пользователей на сайте, начиная от момента входа. Современные технологии позволяют отслеживать, сколько страниц сайта посетил каждый пользователь, как глубоко он спускался на «дно» сайта, как часто возвращался и с какой периодичностью. Именно эти данные, в том числе, и с помощью умной накрутки трафика формируют степень популярности ресурса, что и влияет на продвижение сайтов в ТОП 10.
Конечно, первая страница поисковика, как и Нижний Новгород, не резиновая, и сразу все там чисто физически оказаться не могут. Именно поэтому Яндекс скорее пропустит сайт, раскрученный за счет поведенческих факторов, чем за счет внешних ссылок.
Переходим к следующему вопросу. Так все-таки какие же поведенческие факторы могут повлиять на продвижение ресурса? Конечно, раскрутка сайта зависит от положительных показателей, т.е. чем дольше пользователь сидит на сайте, чем чаще проходит вглубь, задерживаясь на каждой странице, тем лучше. Проще ответить, какие поведенческие факторы смогут понизить уровень ранжирования. Во-первых, это показатель отказов, а во-вторых, время, которое посетитель провел на веб-ресурсе на сайте. Так вот, если отказов 60% и более, а временной показатель менее 15 секунд, то вебсайт получит низкие оценки от ПС. Другими словами в ТОП 10-20 его не потавит ни Яндекс, ни Google, ни любой другой популярный поисковик в сети.
Что влияет на поведенческие факторы?
Очень актуальный вопрос, не так ли? Большинство обладателей сайтов сейчас в унисон ответят, что накрутка с помощью специальных ресурсов. Это действительно рабочий способ. Но все же, не стоит забывать, что не смотря на свою эффективность, этот метод не совсем честный, а Яндекс у нас, как известно, любит сайты, которые работают максимально открыто и без искусственных накруток посещаемости, прогулок по сайту и совершения на нем каких-то искусственных действий.
Вообще, Яндекс всегда рекомендует всем соответствовать человеческим запросам максимально, ведь изначально интернет, и все, чем он наполнен, создавался для людей, и целевая аудитория каждого блоггера или владельца крупного ресурса – это, прежде всего, люди, а не поисковые машины. Поэтому, прежде чем гнаться за «черными» методами SEO, следует детально изучить такое понятие как оптимизация веб-ресурсаа, а накрутку посещений сайта использовать как вспомогательную составляющую, а не основную в комплексе продвижения. В конце концов, люди должны чувствовать себя на ресурсе уютно, поиск на нем всей необходимой информации должен производиться интуитивно, а позаботиться об этом заранее, если планируете эффективное продвижение своего ресурса.
- По традиции это дизайн сайта и навигация. Как ни крути, если сайт внешне поганый и на нем нужно долго копаться, прежде чем что-то найти, на 90%, что это будет отказ. Причем не важно, блог у вас или полноценный сайт – пользователю должно быть одинаково комфортно в любом случае.
- Тематика ресурса должна соответствовать поисковому запросу, чтобы пользователь пришел и нашел то, что искал.
- Качественный контент – без него никак. Максимально информативный и хорошо оформленный, отвечающий всем требованиям Seo по ключевым запросам.
- Наличие тематических фотографий и картинок. Ну это чисто визуальный аспект. Интернет-путешественники любят глазами. И неважно, какого они пола.
- Меньше яркой рекламы – она только раздражает. Оптимальный вариант – контекстная реклама, скромно предлагающая тематический товар.
- Грамотно проработанная перелинковка – от этого и будет зависеть, как далеко зайдет ваш пользователь и вернется ли он снова.
Необходимо помнить, что вышеуказанные пункты влияют, в первую очередь, не на алгоритмы поисковика и его оценку вашему ресурсу, а на самих пользователей, которые и формируют эти самые поведенческие факторы. Если вы новичок в seo и у вас отсутствует опыт, лучше обратиться к профессиональным оптимизаторам и SEO-специалистам, которые помогут вывести сайт на первую страницу популярных поисковых систем.