Дружелюбные и весёлые вечеринки в пижамах кигуруми

Если вы запланировали костюмированную вечеринку в кругу друзей и ищете неповторимый яркий наряд, то в этом случае пижама кигуруми - лучшее решение!
Японские комбинезоны кигуруми - это не только крутая идея, которая лучше всего подходит для вечеринки и весёлой атмосферы, но и чрезвычайно удобная одежда, созданная для необычной дружеской вечеринки. Вам просто нужно выбрать, приобрести и надеть оригинальный красочный костюм с капюшоном из приятного на ощупь, мягонького материала, - и пользователь мгновенно превращается в забавного зверя или героя из сказки/мультфильма.
Когда подходят комбинезоны кигуруми?
Предлагаемые современные комбинезоны кигуруми представлены в широком ассортименте. Так что теперь каждый покупатель может подобрать и приобрести японский комбинезон, отвечающий не только личным предпочтениям и пожеланиям, но и тематике и настроению праздничного мероприятия. На самом деле, сегодня сложно представить отдых без приглашённого гостя в пижаме кигуруми. Так, такой комплект принято надевать на:
- Хэллоуин;
- празднование Нового года;
- день рождение;
- современную Аниме-вечеринку;
- пижамную пати.
Виды тканей для пошива кигуруми
Важно сказать, что костюм кигуруми очень удобный, приятный на ощупь и к тому же мягкий. Поскольку такой наряд непременно должен быть уютным для пользователя, он выполнен из мягких тканей. Сегодня при пошиве кигуруми используются такие материалы, как:
- материал флис - изначально именно из флиса шили все комплекты кигуруми в Японии. Эта ткань создана из синтетических волокон, которые заменяют шерсть и другие натуральные волокна. По этой причине абсолютная гипоаллергенность считается его неоспоримым преимуществом. Флис - мягкий, пушистый и приятный на ощупь. Кроме того, эту ткань легко стирать. Стоит отметить, что флис лучше всего сохраняет тепло, но вместе с тем отлично пропускает воздух. А это значит, что замёрзнуть в таком комбинезоне будет крайне сложно;
- велсофт - недорогой аналог флисовой ткани, он также отличается мягкостью и пышностью. Ткань изготовлена из синтетических волокон и обладает прекрасными свойствами: практически не мнётся и не скручивается. Ткань содержит мягкие плотные волокна, которые отлично сохраняют тепло и впитывают влагу. Однако стоит отметить, что такой материал имеет ряд недостатков: со временем кигуруми, изготовленные из этой ткани, теряют первоначальную форму и начинают провисать;
- хлопчатобумажная ткань - крайне редкий материал для описываемого наряда, из неё шьют в основном лёгкие летние комплекты, а также выходную одежду. Хлопковые кигуруми отлично подходят для жаркого летнего дня, но важно понимать, что из-за того, что ткань не очень плотная, они не очень хорошо держат форму.
Комбинезон кигуруми из Японии - уникальное изделие, вобравшее в себя множество идей и костюмов для самых разных тематических вечеринок.