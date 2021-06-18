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Дружелюбные и весёлые вечеринки в пижамах кигуруми

пижама кигуруми kigurumi-russia.ru

Если вы запланировали костюмированную вечеринку в кругу друзей и ищете неповторимый яркий наряд, то в этом случае пижама кигуруми - лучшее решение!

Японские комбинезоны кигуруми - это не только крутая идея, которая лучше всего подходит для вечеринки и весёлой атмосферы, но и чрезвычайно удобная одежда, созданная для необычной дружеской вечеринки. Вам просто нужно выбрать, приобрести и надеть оригинальный красочный костюм с капюшоном из приятного на ощупь, мягонького материала, - и пользователь мгновенно превращается в забавного зверя или героя из сказки/мультфильма.

Когда подходят комбинезоны кигуруми?

Предлагаемые современные комбинезоны кигуруми представлены в широком ассортименте. Так что теперь каждый покупатель может подобрать и приобрести японский комбинезон, отвечающий не только личным предпочтениям и пожеланиям, но и тематике и настроению праздничного мероприятия. На самом деле, сегодня сложно представить отдых без приглашённого гостя в пижаме кигуруми. Так, такой комплект принято надевать на:

  • Хэллоуин;
  • празднование Нового года;
  • день рождение;
  • современную Аниме-вечеринку;
  • пижамную пати.

Виды тканей для пошива кигуруми

пижама кигуруми kigurumi-russia.ru

Важно сказать, что костюм кигуруми очень удобный, приятный на ощупь и к тому же мягкий. Поскольку такой наряд непременно должен быть уютным для пользователя, он выполнен из мягких тканей. Сегодня при пошиве кигуруми используются такие материалы, как:

  • материал флис - изначально именно из флиса шили все комплекты кигуруми в Японии. Эта ткань создана из синтетических волокон, которые заменяют шерсть и другие натуральные волокна. По этой причине абсолютная гипоаллергенность считается его неоспоримым преимуществом. Флис - мягкий, пушистый и приятный на ощупь. Кроме того, эту ткань легко стирать. Стоит отметить, что флис лучше всего сохраняет тепло, но вместе с тем отлично пропускает воздух. А это значит, что замёрзнуть в таком комбинезоне будет крайне сложно;
  • велсофт - недорогой аналог флисовой ткани, он также отличается мягкостью и пышностью. Ткань изготовлена из синтетических волокон и обладает прекрасными свойствами: практически не мнётся и не скручивается. Ткань содержит мягкие плотные волокна, которые отлично сохраняют тепло и впитывают влагу. Однако стоит отметить, что такой материал имеет ряд недостатков: со временем кигуруми, изготовленные из этой ткани, теряют первоначальную форму и начинают провисать;
  • хлопчатобумажная ткань - крайне редкий материал для описываемого наряда, из неё шьют в основном лёгкие летние комплекты, а также выходную одежду. Хлопковые кигуруми отлично подходят для жаркого летнего дня, но важно понимать, что из-за того, что ткань не очень плотная, они не очень хорошо держат форму.

Комбинезон кигуруми из Японии - уникальное изделие, вобравшее в себя множество идей и костюмов для самых разных тематических вечеринок.

26 август 07:13 | : Разное

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