Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Что нужно знать о липосакции живота?

липосакция живота в Москве doctorvis.ru

Липосакция станет оптимальным вариантом для тех, кто не страдает от ожирения, но имеет локальные отложений в области живота. В таком случае получить красивый плоский живот можно быстро и просто, не прибегая к строгим диетам и тяжелым физическим тренировкам. Важно отметить, что липосакция живота в Москве не предусматривает специальных показаний к проведению. Она доступна как женщинам, так и мужчинам, недовольным видом указанной зоны. При этом, нужно понимать, что липосакция - это не метод борьбы с избыточной массой тела. Кроме того, она не дает возможность осуществлять коррекцию в комплексе. Последнюю задачу получается реализовать при помощи абдоминопластики.

Каким образом протекает операция?

липосакция живота в Москве doctorvis.ru

На начальной стадии назначается консультация хирурга. Он проводит осмотр и определяет, какой именно результат необходимо получить, а также рекомендует наиболее оптимальный вид коррекции. Далее назначается простое обследование и назначается время вмешательства. Принцип лопосакции кроется в том, чтобы разрушить и удалить отложения жира. В том случае если избавиться от отложений можно исключительно вакуумным аспиратором, разрушение происходит разными способами. В зависимости от этого липосакция представлена следующими видами:

  • вибрационная;
  • ультразвуковая;
  • радиочастотная;
  • лазерная.

Какой должна быть реабилитация?

После выполненных процедур важно пройти быструю и простую реабилитацию. Ее суть заключается в соблюдении следующих рекомендаций:

  • отказаться от посещения солярия, бани и бассейна;
  • ограничить физическую активность;
  • соблюдать режим ношения специального белья.

Этот период может отмечаться такими неприятными ощущениями как отек тканей, боль, гематомы, снижение чувствительности. Чтобы снизить их проявление и сделать быстрее восстановление, специалист назначает определенные процедуры либо лекарства. В данном случае нужно выполнять все, что говорит хирург.

Нужно отметить, что первые изменения можно увидеть уже после операции. Несмотря на отек в зоне операции, невооруженным взглядом можно заметить, что контуры стали четкими, а прослойка жира уменьшилась. После исчезновения послеоперационных явлений, оценить результат можно полностью.

Если доверить проведение вмешательства квалифицированному хирургу, фигура будет подтянутой, а живот плоским.

26 август 07:08 | : Разное

Главные новости


Смертельный семейный подряд в Плесецкой ЦРБ
В августе 91-го. Как жаль, что вас не было с нами

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2021 (311)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)

Деньги


все материалы
«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20