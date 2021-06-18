Что нужно знать о липосакции живота?

Липосакция станет оптимальным вариантом для тех, кто не страдает от ожирения, но имеет локальные отложений в области живота. В таком случае получить красивый плоский живот можно быстро и просто, не прибегая к строгим диетам и тяжелым физическим тренировкам. Важно отметить, что липосакция живота в Москве не предусматривает специальных показаний к проведению. Она доступна как женщинам, так и мужчинам, недовольным видом указанной зоны. При этом, нужно понимать, что липосакция - это не метод борьбы с избыточной массой тела. Кроме того, она не дает возможность осуществлять коррекцию в комплексе. Последнюю задачу получается реализовать при помощи абдоминопластики.
На начальной стадии назначается консультация хирурга. Он проводит осмотр и определяет, какой именно результат необходимо получить, а также рекомендует наиболее оптимальный вид коррекции. Далее назначается простое обследование и назначается время вмешательства. Принцип лопосакции кроется в том, чтобы разрушить и удалить отложения жира. В том случае если избавиться от отложений можно исключительно вакуумным аспиратором, разрушение происходит разными способами. В зависимости от этого липосакция представлена следующими видами:
После выполненных процедур важно пройти быструю и простую реабилитацию. Ее суть заключается в соблюдении следующих рекомендаций:
Этот период может отмечаться такими неприятными ощущениями как отек тканей, боль, гематомы, снижение чувствительности. Чтобы снизить их проявление и сделать быстрее восстановление, специалист назначает определенные процедуры либо лекарства. В данном случае нужно выполнять все, что говорит хирург.
Нужно отметить, что первые изменения можно увидеть уже после операции. Несмотря на отек в зоне операции, невооруженным взглядом можно заметить, что контуры стали четкими, а прослойка жира уменьшилась. После исчезновения послеоперационных явлений, оценить результат можно полностью.
Если доверить проведение вмешательства квалифицированному хирургу, фигура будет подтянутой, а живот плоским.