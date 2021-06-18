Как ускорить пересечение границы РФ и ДНР на авто?

Для ускорения пересечения границы РФ-ДНР на легковых автомобилях с номерами ДНР или Украины можно заранее подать пассажирскую таможенную декларацию на транспортное средство в электронном виде или заполнить ее предварительно. Так сообщила пресс-служба Министерства доходов и сборов ДНР, приводит издание newsua.ru.
Отмечается, что для подачи ПТД в электронном виде необходимо зарегистрироваться на сайте Федеральной таможенной службы Российской Федерации в «личном кабинете ВЭД», где будет присвоен UIN-номер, который необходимо будет предъявлять при пересечении таможенной границы Российской Федерации.
Также можно предварительно заполнить бланк ПТД на компьютере или собственноручно и распечатать. Порядок заполнения пассажирской таможенной декларации и бланк можно скачать на сайте Федеральной таможенной службы Российской Федерации (https://customs.gov.ru/fiz/elektronnyj-blank-passazhirskoj-tamozhennoj-deklaraczii).
Необходимо обратить внимание на то, что бланк ПТД в виде документа на бумажном носителе распечатывается на одном листе А4 с двух сторон. Автомобилисты заполняют 1 и 2 страницы бланка, 3 и 4 страница заполняется при перевозке денежных средств в сумме свыше 10000 $.