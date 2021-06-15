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Олег Белозёров: биография главы «РЖД»

Олег Валентинович Белозёров является руководителем ОАО «РЖД» — одной из крупнейших транспортных и логистических организаций в мире. Ранее он занимал управляющие должности в частных и государственных компаниях, возглавлял Росавтодор и был замминистра транспорта РФ. 

Жизнь в Латвии

Олег Белозёров родился 26 сентября 1969 года в Вентспилсе — небольшом портовом городе в Латвийской ССР. Он вырос в семье врачей, часто путешествовал с родителями по республике. В детстве увлекался спортом, а его любимым школьным предметом была математика — Белозёрову нравилось проводить вычисления и искать эффективные пути решения задач.

Образование и начало карьеры

В 1986 году Олег Валентинович поступил в Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского. После второго курса прошел военную службу, затем продолжил обучение. Диплом получил в 1992 году, а через 13 лет защитил диссертацию и стал кандидатом экономических наук.

С начала 2000-х Белозёров работал в транспортной отрасли: в 2001 году он был замдиректора логистической компании, с 2004 по 2009 год занимал должность заместителя, а позже — руководителя Росавтодора. А в 2009 году Олег Валентинович стал замминистра транспорта РФ.

РЖД под управлением Белозёрова

Олег Валентинович вступил в совет директоров холдинга в 2014 году. Президентом РЖД он был назначен 20 августа 2015 года. Под управлением Белозёрова компания достигла следующих показателей:

  • в 2018 году был установлен исторический рекорд грузооборота;
  • пассажиропоток в 2019 году превысил 1,2 млрд, достигнув максимума за последнее десятилетие;
  • в 2020 году компания заняла второе место среди самых привлекательных мест для трудоустройства по результатам опроса ВЦИОМ.

Во время пандемии в 2020 году РЖД обеспечила все необходимые меры для защиты здоровья клиентов и перешла на бесконтактное обслуживание. В условиях карантина компания быстро наладила работу цифровых сервисов, что привлекло к сотрудничеству с холдингом новые предприятия. В числе задач развития железнодорожного транспорта Олег Белозеров называет формирование эко-экономики отрасли.

18 август 19:19 | : Разное

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