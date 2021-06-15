Экс-премьер вспомнил о миссии Шойгу по спасению Наджибуллы из Афганистана

В мире активно обсуждаются последние события в Афганистане. Аналогию с произошедшим в этой стране 29 лет назад в интервью изданию РБК провел известный политик Сергей Степашин.
- Бывший премьер-министр России Сергей Степашин в интервью телеканалу РБК рассказал, каким образом министр обороны России Сергей Шойгу принимал участие в миссии по спасению президента Республики Афганистан Мохаммада Наджибуллы.
Экс-премьер сообщил, что спецоперация по вывозу Наджибуллы проходила в конце 1992 года. «Шойгу тогда чуть-чуть не успел его вывезти на самолете МЧС. Чуть-чуть не хватило времени, буквально минут 20–30. Несмотря на то, что мы вообще тогда никак не поддерживали Афганистан, просто кинули один на один, Наджиб три года держался. Три года со своей армией, подготовленной Советским Союзом», — сказал он.
По словам Степашина, США вложили несколько триллионов долларов для подготовки армии, численность которой составляла 300 тыс. человек. «А сейчас вот эти там, сколько их человек, 350–400 тыс. людей, которые работали на американцев, по сути дела, они стали заложниками. Я боюсь, что у них будет плохая судьба, потому что их просто бросили на произвол. Мы-то ведь многих вывезли тогда, Наджиба не успели», — сказал он.
Афганская война длилась с декабря 1979 года по февраль 1989 года. В 1978 году в результате переворота к власти в Афганистане пришли коммунисты во главе с Нуром Тараки. Политика новых властей не пользовалась поддержкой у населения, внутриполитический кризис перешел в гражданскую войну. Осенью 1979 года Тараки убили по приказу премьер-министра страны Хафизуллы Амина. Сам Амин погиб в декабре того же года при штурме дворца Тадж-Бек, который осуществляли бойцы спецгрупп КГБ.