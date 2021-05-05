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Почему балет - это один самых популярных направлений сценического искусства сегодня

История популярности балета (classical ballet) началась очень давно в Италии (примерно в 15-м или 16-м веке). Это время можно отнести к переходу человечества от средневековья к эпохе Ренессанса, когда человек начал размышлять о себе, как о личности, о единице. Эстетическая составляющая жизни начала приобретать большую важность, а людей, творивших искусство, почитали с невероятной силой. Именно в этой среде и начала набирать популярность классическая хореография, сообщает тематический источник - ресурс Ингоденс.

Балет возник при дворах и использовался в увеселительных представлениях для знати и богатых людей. Все с пребольшим удовольствием наблюдали за утонченными танцовщицами, исполняющими постановку под классическую музыку.

Одной из причин популярности данного танца было также то, что зрители сами могли принять участие в финальных актах и станцевать. Создавался интересный и веселый «интерактив» для всех наблюдающих.

Однако из-за малой распространенности о балете популярностью он пользовался только в приделах Италии. Позже он, конечно, перебрался и в другие европейские страны. Первым делом во Францию, где он начал развиваться с большим размахом: устраивались шикарные спектакли, ставились сцены на мифические темы.

В следующие 50 лет классический танец активно развивался и набирал в свои ряды новых поклонников. Теперь все были заинтересованы в нем, всем хотелось посмотреть на изящное исполнение под возвышенную музыку. Данный танец стал не только способом увеселения знати того времени, но и самостоятельной единицей сценического искусства. Его начали показывать не только при дворах, но и в театрах уже за деньги.

По-настоящему раскрылся балет именно в нашей стране. В Россию он пришел в 17-18 веке и сразу поразил нашего человека своим изяществом. Здесь он заработал неимоверную популярность и стал настоящим национальным наследием.

Множество талантливых танцоров из Франции и Италии приезжали в нашу страну и популяризировали классический балет еще до того, как русские люди начали танцевать в этом стиле.Позже российский балет стал настолько самостоятельной единицей, что многие люди из других стран приезжали в Россию, чтобы насладиться им.

В нашей стране любовь к балету стала настолько сильна, что по приказу императрицы Анны Иоанновной в Санкт-Петербурге была открыта Императорская академия балета (в 1738-м году). Ныне это академия русского балета имени А. Я. Вагановой.

На сегодняшний день это один самых популярных направлений сценического искусства. Популярность к нему растет с каждым годом, и это не просто дань моде. В балете люди ценят возможность соприкоснуться с истинно идеальным. В настоящее время люди любят классический танец из-за потребности видеть что-то подлинно настоящее, ведь артисты балета это те люди, которые кладут всю свою жизнь на алтарь танца. Именно поэтому наблюдать за деятельностью таких танцоров это высшая степень наслаждения.

Балетные представления и соревнования в этом виде искусства устраиваются ежегодно, если не еженедельно! Многие из них являются международными, собирают в себе людей со всех уголков планеты и проводятся целыми неделями. Интерес людей к таким мероприятиям неуклонно растет с каждым годом!

17 август 06:54 | : Разное

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