Преимущества установки систем видеонаблюдения профессионалами

Системы внутреннего и наружного видеонаблюдения являются едва ли не самым эффективным методом круглосуточного контроля за охраняемым объектом. Фиксация на видео событий, происходящих на территории и за периметром вверенного объекта, позволяет оперативно реагировать на действия потенциальных злоумышленников.
Правильно подобранные видеокамеры обеспечивают не только широкий угол охвата контролируемой территории, но и записывают материал в довольно высоком качестве, что, в свою очередь, поможет установить личности злоумышленников, посягнувших на подохранный объект.
Монтаж и обслуживание видеонаблюдения просто незаменимы в местах общественного пользования, посетители которых могут получить травмы из-за собственной неосторожности. Отснятое камерами видео обезопасит владельца заведения от возможных претензий со стороны получившей увечья персоны, что довольно часто чревато судебными разбирательствами и выплатой материальной компенсации. Также уместно оснащать системами видеонаблюдения крупные промышленные объекты, склады, производственные помещения и большие частные дома. Видеосъемка обеспечит дополнительный контроль за работой персонала и сохранностью имущества.
Процесс оснащение любого помещения системой видеонаблюдения включает несколько обязательных этапов:
- изучение площади, за которой предстоит установить наблюдение;
- составление проекта;
- монтаж;
- обслуживание системы видеонаблюдения.
Изучение объекта
Невозможно обеспечить качественный видеоконтроль за зданием без предварительного осмотра. Только непосредственно на месте специалист сможет определить ключевые точки контроля и их особенности. Анализ плана помещения позволит профессионалу определить тип приборов, которые уместно установить в конкретной точке контроля, назначить место монтажа для охвата максимального широкого угла обзора и посчитать количество пулов для непосредственной установки камер.
Каждая система видеонаблюдения уникальна. Требования к приборам для видеофиксации внешнего периметра здания и внутри помещения существенно разнятся. Но есть универсальные рекомендации, которые помогут правильно выбрать камеру. Так, для контроля над въездными воротами предпочтительнее камеры, способные фиксировать номерные знаки въезжающих автомобилей и лица посетителей. Для съемки плохо освещенной территории необходимо выбирать камеры с инфракрасной подсветкой.
При выборе видеокамеры также необходимо обратить внимание на ее категорию, количество кадров, которое прибор способен снять за секунду, разрешение снимаемого видео. Аналоговые камеры стоят гораздо дешевле цифровых, зато цифровые снимают видео более высокого качества. Непосвященному человеку довольно трудно самостоятельно выбрать правильную камеру, поэтому в этом вопросе лучше довериться профессионалам.
Помимо рекомендаций касательно самих камер, специалист подсчитает длину кабеля, который понадобится для подключения приборов к единому центру управления системой видеофиксации.
Подготовка проекта
После осмотра помещения, специалисты составляют проект. На этом же этапе клиенту озвучивают стоимость всех работ, приборов и сопутствующих компонентов, которые в совокупности и составляют систему видеонаблюдения. Грамотно составленный проект позволит оснастить подохранный объект системой видеонаблюдения в кратчайшие сроки.
Монтаж
Когда проект утвержден заказчиком, специалисты приступают к непосредственному монтажу системы. Этот этап предполагает прокладку кабеля по предварительно определенному маршруту, после чего все камеры подключают к центру управления.
У приборов, выпущенных различными производителями видеотехники, имеются свои особенности, поэтому подключение системы видеонаблюдения можно доверить только опытным специалистам.
После того как все камеры подключены, проводится тестовый запуск, пробная съемка и установка паролей для защиты видеосистемы от вмешательства посторонних лиц.
Подключенная профессионалами система будет работать без сбоев и накладок. Камерам и пульту управления системы видеоконтроля, как и любой другой технике, необходимо регулярное обслуживание, что обеспечит их бесперебойную работу и значительно увеличит срок службы.