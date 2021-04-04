7 советов по эффективному ведению бизнеса в Instagram

Создать профиль в Instagram и тем самым открыть свой бизнес — уже не чудеса прогресса, а обычное дело. Правда, развивать его придётся по всем законам этой социальной сети.
Вы можете продавать мебель, косметику или запчасти для машин, превращая свой Instagram в магазин на диване, продвигать свои услуги или же торговать вниманием аудитории. У каждого из 700 миллионов активных пользователей социальной сети есть своя страничка, служащая не только онлайн-альбомом с моментами из жизни, но и предоставляющая безграничные возможности для бизнеса. Чтобы дело шло успешно, нужно следовать правилам, которые уже проверили на себе многие Instagram-предприниматели.
1. Сначала ведите профиль как стандартный блог
Для любого бизнеса нужен стартовый капитал. Если речь идёт о бизнесе в Instagram, то им может послужить активный и достаточно развитый аккаунт с 20-30 фото, а также первыми подписчиками.
Займитесь ведением своего бизнес-аккаунта до того, как в нём начнётся торговая активность. Пусть первое время он послужит блогом: размещайте посты, которые помогут пользователям составить первое впечатление о вашем товаре или услуге, узнать философию будущего бренда, увидеть процесс подготовки к запуску бизнеса. Этот задел пригодится на будущее, и вам не придётся начинать всё с нуля.
2. Заполните профиль так, чтобы он внушал доверие
Чтобы зарабатывать с помощью профиля в Instagram, заполнить и оформить его нужно таким образом, чтобы потенциальные клиенты не сомневались, что вам можно доверять. Особое внимание нужно уделить шапке профиля.
- В описании расскажите самое главное о своём бизнесе. Но текст должен быть не очень длинным (около 150 символов). Не забывайте про возможность использовать активные ссылки в этом поле.
- Делайте посты с оглядкой на то, как их сочетание будет смотреться в общей сетке публикаций. Она должна выглядеть аккуратно, радовать глаз переходами цветов или цепляющими взгляд всплесками цвета.
- Придумайте официальные хештеги для вашего проекта и используйте их под текстами к постам, чтобы со временем они стали узнаваемыми для подписчиков.
3. Размещайте контент, который приятно видеть в ленте
Визуальная составляющая должна быть на первом месте. Но не все картинки будут одинаково полезны для развития вашего бизнеса, успех которого напрямую зависит от количества подписчиков.
- Следите за трендами в обработке фотографий. Кадры с большим количеством фильтров и добавлением рамок, которые были популярны на первых порах, сейчас едва ли принесут много лайков.
- Используйте по большей части живые фотографии, сделанные на камеру смартфона. Такие пользователи делают сами и привыкли видеть у других. Профессиональные кадры, вылизанные после ретуши, с очевидно рекламным содержимым хорошего отклика в виде лайков обычно не получают. Впрочем, если они связаны единой концепцией и специально сняты в привычных для Instagram форматах (например, раскладки с вещами), то подобный подход имеет шансы на успех.
- Уделяйте внимание не только каждому посту в отдельности, но и сетке постов в вашем аккаунте в целом. Она как обложка книги для тех, кто впервые видит ваш профиль.
4. Предлагайте подписчикам эксклюзив
Один из верных способов удержать подписчиков/ потенциальных клиентов — это предложить им то, что не найти нигде, кроме как в вашем инстаграм-аккаунте. Например, именно в нём объявлять о скидках, акциях, конкурсах и других предложениях, в которых человек может получить свою выгоду.
5. Взаимодействуйте с подписчиками
Социальные сети — это пространство, в котором сокращено расстояние между обычным пользователем и, например, звездой Голливуда: любимой актрисе можно написать комментарий или отправить сообщение в Direct. С компаниями клиенты тоже хотели бы общаться.
- Если хотите показать клиентоориентированность вашего бизнеса, сделайте Instagram местом, где до вас можно достучаться: задать интересующие вопросы, узнать цены на товары и услуги, получить сервисную поддержку.
- Также подписчики оценят, если вы будете уделять внимание их комментариям с эмоциональной составляющей. Даже в том случае, если вопросов они не содержат и теоретически обязательного ответа не требуют. Отправить подписчику эмодзи — мелочь, а приятно.
6. Используйте продвижение вручную
Найти для своего бизнеса клиентов, нарастив число подписчиков, можно и без дополнительных вложений. Продвигайте свой Instagram вручную. В этом вам помогут лайки и комментарии, которые вы оставляете под публикациями других людей, подписка на их аккаунты, использование хештегов, геотегов и отметок. Охват аудитории за счёт этих простых действий значительно увеличится.
7. Вдохновляйте клиентов
Думайте не только о себе, но и о других. Здорово, когда контент в бизнес-аккаунте наталкивает на размышления, поднимает настроение, вызывает улыбку и вдохновляет. Не просто продавать, а дарить эмоции — ради этого, пожалуй, стоит работать.